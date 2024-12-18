Kartepe'ye 170 Araç Kapasiteli Karavan Parkı Yapılıyor - Son Dakika
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Kartepe'ye 170 Araç Kapasiteli Karavan Parkı Yapılıyor

Kartepe\'ye 170 Araç Kapasiteli Karavan Parkı Yapılıyor

Kartepe, kış turizmi için yeni bir karavan parkına kavuşuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 dönüm arazi üzerine inşa edilen 170 araç kapasiteli park ile karavan sahiplerinin rahatça park etmesini sağlayacak.

18.12.2024 11:14  Güncelleme: 11:16
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Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyonlarından biri olan Kartepe'ye, 170 araç kapasiteli karavan park yapılıyor. 11 dönüm arazi üzerine inşa edilen park, hem karavan sahiplerinin rahatça park yeri bulmasını hem de vatandaşların trafik yoğunluğundan etkilenmemesini sağlayacak.

Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kartepe'de, karavanların sokak aralarına ve caddelere gelişigüzel park edilmesi nedeniyle harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçeye modern bir karavan park kazandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak'ta yer alan 11 dönümlük arazide 170 araç kapasiteli karavan park için yoğun şekilde çalışıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, park alanına plentmiks temel ve asfalt serimi yaptı. Projenin tamamlanması için hava şartlarının elverdiği sürece çalışmalar aralıksız devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe'ye 170 Araç Kapasiteli Karavan Parkı Yapılıyor - Son Dakika

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