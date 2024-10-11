Kasaplardan Et Hilelerine Tepki - Son Dakika
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Yerel

Kasaplardan Et Hilelerine Tepki

Kasap Bekir Özçelik, vatandaşları kasaptan et almaya yönlendirerek hileli ürünlere dikkat etti.

11.10.2024 22:03
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Kasaplardan içeriği bilinmeyen etlere tepki: "Vatandaş etini kasaptan alsın"

İSTANBUL - Özellikle son zamanlarda kıyma ve kırmızı et ürünlerinde yapılan hilelerde vatandaşlar hem sağlık hem de ekonomik yönden mağduriyet yaşarken, Ataşehir'de bulunan 40 yıllık esnaf kasabı ise vatandaşların et alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Mutfakların olmazsa olması kırmızı et sağlık ve beslenme açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, protein yönünden zengin olan kırmızı eti ve tavuğu beslenmemizden eksik etmememiz gerektiğini belirtti. Son zamanlarda kıyma ve kırmızı et ürünlerinde yapılan hilelerde vatandaşlar hem sağlık, hem de ekonomik yönden mağduriyet yaşarken, Ataşehir'de bulunan 40 yıllık esnaf kasabı ise vatandaşların et alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Kasap Bekir Özçelik, "Etin rengi ne mat ne siyah, pembeyi andıracak şekilde, bir de döş dediğimiz gerçek kıyma döşten olur. Döş hayvanın kaburgasıdır, o kaburgayı çoğu mesela firmalar, isim telaffuzda etmiyorum, çoğu büyük marketler, döş tabir ettiğimiz etin içine ne kadar kırıntı, işte elinin altında ne kadar çöpe gidilecek, insanın giyemeyeceği malzemeleri doldurup satan firmalarla da biz karşı karşıya geldik.Tabii bunların yaptığı sıkıntı bize de yansıyor. Markette kıyma 350 lira, 330 lira, 300 lira gibi rakamlar telaffuz edip, ya bugün bir karkas et, karkas dediğimiz bir dana dört parçadan mütevellit, kemikli olarak karkas tabiri veririz karkastır adı.Kemikli dana bugün borsanın açıkladığı rakam, 345 lirayla 360 lira arası bir dana etinin kemikli fiyatı, ben de müşterime diyorum ki, siz oraya bir sorun bakalım, senin aldığın bu et kıyma nasıl bir kıyma, ben mesela döşümü açıp gösterebiliyorum ben döşümü açtığım zaman bir bütün olarak çıkması lazım, ama o market açmıyor döşünü" dedi.

"Vatandaş eti kasaptan alsınlar"

Kasap Özçelik, "Eskiden mahalle arasında küçük küçük kasaplar vardı, yani doğru düzgün dolap bile yoktu. Şimdi bizim her şeyimiz şeffaf, ortada, ve hijyenik olarak, eskiden de öyleydi, şimdi marketlerde öyle bir olay yok, market bir vuruyor, yığıyor eti, halk tanımıyor, baksana ne kadar çok et, bayağı et satıyor, ama ne eti aldığını bilmiyor, sığır mı, malak eti mi, domuz eti mi, at eti mi, dana eti mi, beygir eti mi, bunu bilmiyor halk. İnsanlara ben şunu söylüyorum, eti kasaptan alsınlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kasaplardan Et Hilelerine Tepki - Son Dakika

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