Kasapoğlu: "Cumhuriyet mirasımız, demokrasi nefesimiz, gençlik ise ikinci asırdaki ufkumuzdur" - Son Dakika
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Kasapoğlu: "Cumhuriyet mirasımız, demokrasi nefesimiz, gençlik ise ikinci asırdaki ufkumuzdur"

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Kasapoğlu: "Cumhuriyet mirasımız, demokrasi nefesimiz, gençlik ise ikinci asırdaki ufkumuzdur"
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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Bugün hem yakın coğrafyamız hem de dünyanın pek çok bölgesi ağır krizler, çatışmalar ve belirsizliklerle sınanıyor.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Bugün hem yakın coğrafyamız hem de dünyanın pek çok bölgesi ağır krizler, çatışmalar ve belirsizliklerle sınanıyor. Böylesi fırtınalı bir konjonktürde Türkiye'nin bir istikrar, güven ve barış adası olarak öne çıkması, Cumhuriyetimizin asırlık kurumsal birikimi ve milletimizin feraseti sayesindedir" dedi.

Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin bağımsızlık karakterini tüm dünyaya ilan ettiği 29 Ekim 1923'ün üzerinden tam 103 yıl geçti. Bir asrı geride bırakıp ikinci yüzyılımızın şafağında kararlılıkla yürürken, Cumhuriyeti yalnızca takvim yapraklarında kutlanan tarihi bir miras olarak değil; her gün yeniden ürettiğimiz, büyüttüğümüz ve geleceğe taşıdığımız yaşayan bir ideal olarak görüyoruz. İmkansızlıklar içinde küllerinden doğan bir milletin 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' iradesiyle kurduğu Cumhuriyet, dün olduğu gibi bugün de en büyük güç kaynağımız ve ortak çatımızdır. Cumhuriyetin özü insan onurunu merkeze alan, fırsat eşitliğini tesis eden ve bu toprakların her bir evladına 'Ben de bu ülkenin eşit ve asli bir parçasıyım' özgüvenini veren demokrasi kültürüdür. Cumhuriyet ile demokrasi birbirini tamamlayan iki temel sütundur. Cumhuriyet devletimizin sarsılmaz çatısı, demokrasi ise o çatının altındaki adalet, hakkaniyet ve çoğulculuk nefesidir. Kimseyi geride bırakmayan, 86 milyon vatandaşımızın tamamını aynı bayrak ve aynı gelecek idealinde buluşturan bu kapsayıcı ruh, toplumsal barışımızın ve sarsılmaz kardeşliğimizin en sağlam teminatıdır. Bu yüzden diyoruz ki Cumhuriyet mirasımız, demokrasi nefesimiz, gençlik ise ikinci asırdaki ufkumuzdur"

Dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılara da değinen Kasapoğlu, "Bugün hem yakın coğrafyamız hem de dünyanın pek çok bölgesi ağır krizler, çatışmalar ve belirsizliklerle sınanıyor. Böylesi fırtınalı bir konjonktürde Türkiye'nin bir istikrar, güven ve barış adası olarak öne çıkması, Cumhuriyetimizin asırlık kurumsal birikimi ve milletimizin feraseti sayesindedir. Birliğimizi ve iç cephemizi demokrasiyle, hukukla, ortak akılla ve kardeşlikle tahkim ettiğimiz sürece savunma sanayiinden diplomasiye, ekonomiden sosyal politikalara kadar her alanı kapsayan tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealinin önünde hiçbir güç duramayacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci asrını gerçek anlamda 'Türkiye Yüzyılı' kılacak olan asıl dinamizm ise gençlerimizin zihninde, enerjisinde ve hayallerinde saklıdır. Bilimde, teknolojide, üretimde, ticarette, sanatta ve sporda ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında zirveye taşıyan gençlerimiz, Cumhuriyet değerlerinin en parlak temsilcileridir. Onların küresel rekabette söz sahibi olduğu, ürettiği ve dünyaya değer kattığı her başarı, Cumhuriyetimizin 103 yıllık yürüyüşüne eklenen yeni bir zafer halkasıdır. Bize düşen en önemli vazife ise, onların hayallerine omuz vermek, kanatlarındaki rüzgar olmak ve elde ettikleri her bir başarıyı kalıcı ve sürdürülebilir bir geleneğe dönüştürmelerine var gücümüzle destek olmaya devam etmektir. Bu müstesna günde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Köklerimizden aldığımız ilhamla, demokrasimizi daha da güçlendirerek Cumhuriyet değerlerini ilelebet yaşatacak, birliğimizden ve kardeşliğimizden aldığımız güçle yarınlara çok daha güçlü yürüyeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 103. yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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