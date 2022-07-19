Kastamonu'da ikiz kardeşler hayallerini kurdukları gibi ikiz olan kızlarla evlendi - Son Dakika
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Kastamonu'da ikiz kardeşler hayallerini kurdukları gibi ikiz olan kızlarla evlendi

19.07.2022 12:38

Kastamonu'da Eray ve Koray Çınar isimli ikizler ile kendileri gibi ikiz olan Nagihan ve Neslihan Güvercin ile evlendi. İki oğlunu birden evlendirmenin mutluluğunu yaşayan baba Fazlı Çınar, oğullarının ikiz kadınlarla evlenmelerini daha önce hayal ettiklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda veteriner hekim olarak çalışan Eray Çınar, Ardahan'ın Göle ilçesindeki görevi sırasında, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nagihan Göğercin ile tanıştı. Daha sonra Eray Çınar, Ankara'da Ticaret Bakanlığı'nda uzman memur olarak görev yapan ikiz kardeşi Koray Çınar'ı, Nagihan Göğercin'in tarih öğretmeni olan ikiz kardeşi Neslihan Göğercin ile tanıştırdı.

Hayaldi, gerçek oldu! İkizler, ikiz kız kardeşlerle evlendi

ÇİFTE DÜĞÜN YAPILDI

İlerleyen zamanda evlenme kararı alan Eray Çınar ile Nagihan Göğercin ve Koray Çınar ile Neslihan Göğercin, önce Ardahan'da, ardından Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yapılan çifte düğün ile dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık kıydı.

Hayaldi, gerçek oldu! İkizler, ikiz kız kardeşlerle evlendi

"BİZİM DE HAYALİMİZDİ, İKİZ KADINLARLA EVLENMELERİ"

Eray ve Koray Çınar'ın babası Fazıl Çınar, "Oğlumun tayini atama ile Ardahan'a çıktı. Ardahan'da yaklaşık 3 yıl görev yaptı. Orada eşi ile tanışıyorlar. O zaman biz uzak diye çok sıcak bakmadık. Sonra nasipmiş. Görmeye gittik, nişan yaptık. Diğer oğlumu da götürdük. Oğlumun eşinin de ikiz kardeşi varmış. Bizim çocuklar da ikiz. Diğer oğlum da diğer ikiz kardeş ile tanışmış. Onların da nişanını yaptık. Daha sonra gidip önce Ardahan'da düğün yaptık. Ondan sonra İhsangazi'de bir düğün daha yaptık. İkisini de beraber evlendirdik. Çok güzel bir şey. Ardahan'ın Göle ilçesinde güzel bir düğün yaptık. İhsangazi'de de çok güzel bir düğünümüz oldu. Ben aslında olur mu, olmaz mı diye düşünmüştüm. Allah nasip etti. Biz de mutlu olduk, çocuklarımız da çok mutlu. Bizim de bir hayalimizdi, ikiz kadınlarla evlenmeleri. Gerçek oldu" dedi.

Hayaldi, gerçek oldu! İkizler, ikiz kız kardeşlerle evlendi
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Kaynak: İHA

Kastamonu, Ardahan, Çınar, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'da ikiz kardeşler hayallerini kurdukları gibi ikiz olan kızlarla evlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da ikiz kardeşler hayallerini kurdukları gibi ikiz olan kızlarla evlendi - Son Dakika
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