Kastamonu'da İstiklal Yolu'nda Milli Mücadele Ruhu - Son Dakika
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Kastamonu'da İstiklal Yolu'nda Milli Mücadele Ruhu

Kastamonu'da düzenlenen sürüş, 120 motosiklet sürücüsünün İstiklal Yolu'nda milli mücadele ruhunu yaşatma amacıyla gerçekleştiriliyor. İnebolu Limanı'ndan başlayan sürüş, Ankara'ya kadar devam edecek ve Anıtkabir'de son bulacak. Sürüş, Türkiye'nin en uzun kortej sürüşü olarak kaydedildi.

28.07.2024 09:35
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Kastamonu'da bir araya gelen yaklaşık 120 motosiklet sürücüsünün milli mücadele ruhunu yaşatmak amacı ile 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda düzenlediği sürüş, ikinci gününde devam ediyor.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve mühimmatın Anadolu'ya sevk edildiği 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda, 37 Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği'nin öncülüğünde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları tarafından saygı sürüşü düzenleniyor. Dün İnebolu Limanı'nda başlayan sürüşe katılan yaklaşık 120 motosikletli, dün akşam Kastamonu il merkezine vardı. Motosiklet sürücüleri sabah saatlerinde sürüşün ikinci etabı için yola çıktı. Çankırı'ya kadar motosikletle gidecek olan sürücüler, verecekleri molanın ardından Ankara'ya ulaşmak için tekrar yola çıkacak. Motosiklet tutkunları, sürüşü temsili mühimmatlarla varacakları Anıtkabir'de sonlandıracak.

"Türkiye'nin en uzun kortej sürüşü"

Sürüş ile ilgili bilgi veren 37 Riders Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker, "Bu sene sürüşümüzün 6'ıncısını gerçekleştiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek İstiklal madalyalı ilçesinden, temsili cephaneler ve sancağımızı alıp Küre Dağları'nı geçerek Kastamonu'ya ulaştık. Sürüşümüzün ikinci gününde Ilgaz Dağları'nı geçeceğimiz sürüşümüzün ikinci etabındayız. 340 kilometre İstiklal sürüşü, Türkiye'nin en uzun kortej sürüşü. Şu anda 120 civarında motosikletli var. Yoğun sağanak yağış altında Kastamonu'ya geldik. Bütün sürücülere bu zorlu şartlarda sürüşe katıldıkları için teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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