Kastamonu\'da Kadın Kooperatifleri Yöresel Ürünleri Türkiye\'ye Gönderiyor

Kastamonu'da kooperatif çatısı altında bir araya gelen 100'den fazla kadın, ürettikleri coğrafi işaretli iğne oyası, taş baskı, çarşaf bağı gibi ürünler ile yöresel lezzetleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
Kastamonu'da bir araya gelen çok sayıda kadın, 2019'da kooperatif çatısı altında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri katma değerli ürüne dönüştürme kararı aldı. Kadınlar kısa sürede Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi'nin kuruluşunu tamamlayarak, hazırladıkları ürünleri pazarlamaya başladı. Coğrafi işaretli iğne oyası, çarşaf bağı, taş baskı gibi ürünlerin yanı sıra, Atabey Konağı'nda yöresel lezzetlerden tarhana, akdene göce çorbası, ekşili pilav gibi yemekler de yapan kadınlar, ürettikleri ürünleri Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerine satıyor. 5 yıldır faaliyetlerini yürüten kadınlar, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile hayata geçirilen proje çerçevesinde yöresel ürünler, gıda ve hijyen, kooperatifçilik, girişimcilik, pazarlama, iş güvenliği ve sağlığı gibi çeşitli konularda aldıkları eğitimlerle becerilerini geliştirdi. Daha sonra Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta kurulan 14 kadın kooperatifi bir araya gelerek oluşturdukları birlik sayesinde e-ticaret sitelerini kurdu. Kurulan e-ticaret sitesinde onlarca kadın, evlerinde yaptıkları ürünlerin satışını yaparak gelir sağlamaya başladı.
"Ürettiğimiz ürünleri Türkiye'nin birçok iline, hatta bazı ülkelere göndermeyi başardık"
Çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut, "5 yıldır Atabey Konağı'nda kadınlarımızla birlikte Kastamonu kadınına ve turizmine destek verme çabasındayız. Bu çabada en çok destek vermeyi hedeflediğimiz kitle kadın gruplarımızdır. Dezavantajlı kelimesini sevmiyoruz ama dezavantajlı kadınlarımız, üreten kadınlarımıza her daim konağımızın kapıları açık oldu. Hanımlarla birlikte geleneksel baskı, geleneksel el sanatlarımızı yaşatmaktayız. Yöresel lezzetlerimizi konağımızda her şekilde sunmaktayız" dedi.
"100'den fazla çalıştığımız ve üye olmayan kadınlarımız var"
100'den fazla kadının kooperatif altında üretim yaptığını belirten Durgut, "Bu ürünleri Türkiye'nin birçok iline ve bazı ülkelere göndermeyi başardık. Kadın kooperatifi olarak 25 asil üyemiz bulunuyor, fakat 100'den fazla çalıştığımız ve üye olmayan kadınlarımız var. Bu kadınlar genellikle evlerde coğrafi işaretli el sanatımız tırnak bağı yapıyor, dikişler dikiyor, iğne oyası. Gıda alanındaki bütün faaliyetlerimiz ise konakta üretim iznimize tabi olarak yapılıyor. Fakat el sanatlarını evlerinde hanımlar sipariş geldiğinde yapıyorlar. Farklı gruplarımız var, örgü gruplarımız, iğne oyası gruplarımız, dikiş gruplarımız var. Bu sayede kadınlara hem maddi katkı sağlıyoruz hem de kendi özgüvenlerini, üretmenin mutluluğunu, üretirken yeni inovasyon ekleyerek ürünlerini çoğaltmalarına sebebiyet veriyoruz. Bu çalışmalarımızı daha da çok güçlendirerek bize bugüne kadar çok katkı sağlamış, destek vermiş KUZKA ile birlikte Türkiye'de 4'üncüsü olan bir kadın birliği kuruldu Sinop, Kastamonu ve Çankırı olarak. Şu anda kurulmuş olan 'gücümemeğim' web sitesi adı altında 14 tane kadın kooperatifimizin ürünlerinin satışa sunulduğu bir web sitemiz var. Bundan da çok mutluyuz. Kastamonu kadın kooperatiflerine çok destek verdi. Bunun için minnettarız. Tabii ki bizler de böyle bir desteğin altında kalmak istemiyoruz, çalışmalarımıza daha çok aktivite ekleyerek teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.
"Evde boşa zaman harcarken, şimdi zamanımı dolu dolu geçiriyorum"
Kooperatif çatısı altında üretim yapan ev hanımı Hilal Özkan, "Serpil Hanım kadın kooperatifinde atölyesinde bana iş imkanı sundu, 'Burada ürünlerini istediğin gibi yapabilirsin' dedi. Ben de burada çalışmaya başladım. Ustalık belgemi de burada aldım. Serpil hocamızın 'Tesadüf yoktur, tevafuk vardır' diye bir lafı vardı. Biz de tevafuk üzerine tanıştık. Buraya yolumuz düştü, konağa gelen diğer kadınlarla birlikte huzurlu bir ortamda çalışıyoruz. Burada olmak bana iyi geliyor. Kurslar veriyoruz, taş baskı ürünleri, masa, örtü, çanta gibi sipariş durumuna göre ürünler yapıyoruz" şeklinde konuştu.
"Evde oturmaktansa konakta vakit geçirip faydalı olmak hoşuma gidiyor"
Emekli öğretmen Özlem Şenel de, " İhsangazi'nin coğrafi işaretli siyez buğdayından çeşitli ürünler hazırlıyoruz. Genellikle üyelerimizle birlikte toplu olarak yemeklerimizi yapıyoruz. Sadece üyelerimiz değil, dışarıdan da kadınlarımız kooperatifimizde görev alıyor. Yöresel ürünler çarşaf bağı, iğne oyası gibi işlemeler yapıyorlar. Yine kooperatifimizde yöresel ürün ve serpme kahvaltı veriyoruz. Emekli öğretmenim, evde oturmaktansa konakta vakit geçirmek, insanlara faydalı olmak, bir şeyler öğretmek gerçekten hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.
Kooperatifin proje koordinatörü Mine Telli ise, "Ekşili pilav, konağımıza gelip yiyenlerin çok beğenmesi sonucu ortaya çıktı. Bizler de düşündük ne yapabiliriz diye, ardından kurutarak paket haline getirdik. Pakette 5 tane doğadan toplanan kuru otumuz ve çok fazla ismi duyulan siyez bulguru var. Hepsi birleşip lezzetli bir ürün haline geldi. Tencerede 40 dakikayı geçmeyecek şekilde yıkama derdi olmayacak şekilde hazırlanan bir üründür. Bu üründe 10 tane kadının eli bulunuyor. Nanesini bir kadın, ısırgan otunu diğer bir kadın, yaprağını başka bir kadın, bulgurunu başka bir kadın, yani 10 kadın ile birlikte yapılmış bir üründür. Yine yöresel akdene göce çorbamız, bağışıklık sistemi için çok önemli olan bir çorba çeşididir. Yapımı çok kolay, kuru gıda olarak saklanır. Her iki ürünümüzde de katkı maddesi bulunmuyor" dedi. - KASTAMONU
Son Dakika › Yerel › Kastamonu'da Kadın Kooperatifleri Yöresel Ürünleri Türkiye'ye Gönderiyor - Son Dakika
Van'ın İpekyolu ilçesinde AK Parti Seçim Bürosu düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, 13 ilçede zafer kazanmayı hedeflediklerini söyledi. AK Parti İl Başkanı Emre Güray ise yerel seçimlerin farklı olacağını belirterek, destek beklediklerini dile getirdi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmit Belediye Başkan adayı Avukat Gencer Demirkaya'nın adaylığını çekme kararı aldı. Parti, CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i destekleyeceğini duyurdu. DEM Parti, İzmit'te CHP'de yaşanan tartışmaların ardından adayını geri çekti.
Antalya 19 Platformu Başkanı Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Antalya'da yaşayan 27 bin 699 Çorumlu olduğunu belirterek, iki kent arasında her alanda daha etkili çalışmalar yapacaklarını söyledi. Platformun üçüncü toplantısında, Antalya ve Çorum'un tanıtımı, kültürel etkinlikler, doğa koruma ve mutfak kültürü gibi konular ele alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve kendine özgü bir koyun ırkını temsil eden bir belde, adını Karayaka ırkı kuzularından almıştır. Karayaka ırkı, Türkiye'nin diğer bölgelerinde bulunmayan özel bir koyun türüdür ve beldenin adını taşıyarak bir kültürel miras haline gelmiştir. Devlet tarafından koruma altına alınan bu nadir ırk, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlamaktadır. Belde sakinleri, Karayaka ırkının korunması için çeşitli tedbirler almakta ve bu ırkın geleceğini güvence altına almaktadır.
Vali Ekici, vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artması gerektiğini vurgulayarak Öksüz'ün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ise KTSO Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret ederek kentin kalkınmasında sivil toplum örgütlerinin önemini vurguladı ve destek istedi.
İsrail halkı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve Lübnan sınırındaki çatışmaların gölgesinde yerel seçimler için oy verme işlemine başladı. Seçimler, saldırılar ve çatışmalar nedeniyle ertelenmişti. Ülkede 7,2 milyon kayıtlı seçmen, 241 belediye, bölge ve yerel meclis için oy kullanacak. Seçim sonuçlarının açıklanması ise çifte zarflı oyların sayımı nedeniyle bir hafta sonra bekleniyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Oberhausen Belediyesi arasında gerçekleştirilen 'İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı. Toplantıda iklim değişiklikleri ve çevre konuları ele alındı.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani yardım ulaştırmak üzere dört uçakla havadan bırakma işlemi gerçekleştirdi. Yardım malzemeleri, İsrail saldırılarına maruz kalan yerel halkın acılarını hafifletmeyi amaçlıyor. Operasyon, 4 adet C130 uçağı tarafından gerçekleştirildi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, saha çözüm ekibiyle Konaklar Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Örgütü'ne yeni katılan Hadimlili vatandaşlarla bir araya gelerek rozetlerini taktı. Başkan Günel, 'Aramıza hoş geldiniz. Sizleri CHP çatısı altında görmekten dolayı mutluluk duyuyorum' dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey ve batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekildedir: Ankara 15°C, İstanbul 14°C, İzmir 20°C, Adana 20°C, Antalya 19°C, Samsun 15°C, Trabzon 15°C, Erzurum 3°C, Diyarbakır 12°C.
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Avrupa Parlamentosu seçimleri sırasında yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerle mücadele etmek için bir ekip kuracağını duyurdu. Şirket, yapay zekanın seçmenleri kandırmak için kullanılabileceği endişesiyle harekete geçiyor. Ancak bazı uzmanlar, Meta'nın planının etkisiz olabileceğini belirtiyor. Meta'nın planı, AB'ye özel bir Seçim Operasyonları Merkezi kurmak ve potansiyel tehditleri tespit ederek önlemler almak üzerine odaklanıyor. Bununla birlikte, yapay zeka tarafından üretilen sahte içeriklerle mücadele etmenin zorlukları da tartışılıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?