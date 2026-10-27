Kastamonu\'da kredi alan çocuklu çiftlere 1 yıllık bez mama desteği protokolü imzalandı

Kastamonu'da evlilik kredisinden faydalanan ve çocukları olan çiftlere bir yıl boyunca bez, mama gibi temel ihtiyaç desteği sağlanacak.

Kastamonu'da hayata geçirilen "Bir Bebek Bin Bereket" projesi çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Aile ve Gençlik Fonu kapsamında faizsiz evlilik kredisinden faydalanan çiftler, çocuk sahibi olduklarında da desteklenecek. Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kastamonu MÜSİAD Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde proje 1 yıl boyunca devam edecek. Proje kapsamında, evlilik kredisinden faydalanan ve çocukları olan çiftlere temel ihtiyaçlarını karşılayacak hediye paketi verilecek. Projeyle çocuk sahibi olan çiftlerin, bir yıl boyunca bez, mama gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Protokol sözleşmesi, Vali Meftun Dallı, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ve diğer paydaşlar tarafından imzalandı.

"Son derece anlamlı buluyorum"

İmza töreninde konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Türkiye'de doğum oranlarının son 15 yıl içerisinde hızlı bir şekilde düştüğünü belirterek, "Bunun üzerine Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, devlet ve ülke olarak bunun için bir takım tedbirler almaya çalışıyoruz. Türkiye'de aile ve doğum oranlarımızı tekrar dengeleyip arttırmaya yönelik tedbirler var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından sağlanan krediler var, 250 bin lira, 200 bin lira gibi evlenen gençlerimize kredi veriliyor. Bugün atacağımız bu imzayla yürütülecek projemizle de kredi alarak evlenen çiftlerimizin her doğan yeni evladının, çocuğumuzun bir yıl boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir hediye paketi hazırlanacak. Bu krediden faydalanan çiftlerin doğan çocuklarına verilecek. Son derece anlamlı buluyorum, hem ailelerimize çok ciddi bir katkı olacak hem de toplumda farkındalık, bir hassasiyet de oluşturacak" dedi.

"Bu projemiz bir yıllık"

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ise projeyle ilgili detayları paylaşarak, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi yayımlandı. Bu vizyon belgemiz 2024-2028 yılları arasını kapsıyor. Bu kapsamda 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edildi. 2026 ile 2035 yılları arası Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda Bakanlığımız 18 ila 29 yaş arasında evlenen çiftlerimize 250 bin lira kredi veriliyor. Bu kredilerden ilk alan gençlerimizden, ilk 12 ayda eğer çocuğu olduysa 12 ay erteleniyor. Son 36 ay içerisinde ikinci çocuk olmuşsa hibe sıfırlanıyor. Bu krediyi alabilmek için gençlerimizin 18 ila 29 yaş arasında olması, bir de gelirlerinin asgari ücretin iki buçuk katını geçmemesi gerekiyor. Bize 501 tane başvuru oldu bu süre içerisinde. Bu 501 başvurunun 250 tanesi uygun görüldü ve krediyi almaya hak kazandı. Bunlardan şu ana kadar 51 ailemizin de çocuğu oldu. Bugün imzalayacağımız bu protokol ile MÜSİAD bir yıl boyunca bu ailelerimizin çocuklarının bez, mama gibi ihtiyaçlarını karşılanıyor. Bu projemiz bir yıllık. Eğer devam edebilecekse, uygun görülürse devam etmek isteriz" diye konuştu.

MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Akif Özmat da kampanyada yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "İhtiyaç sahibi ailelerimize, yeni doğan, yeni doğacak, gözlerini açacak bebeklerimize katkıda bulunmaktan memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.