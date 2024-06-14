Kastamonu'da Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor

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Kastamonu'da Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da Kurban Bayramı öncesinde, bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Bayrama 2 gün kala bıçak bileme ustaları, vatandaşların taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için bileme ustalarının dükkanlarının yolunu tutuyor. Bu çerçevede bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılıyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bıçakçılık yapan Adem Dilekoğlu, iş yoğunluğunun bayramın yaklaşması ile arttığını belirterek, talepleri karşılamak için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. - KASTAMONU