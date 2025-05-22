Kastamonu'da Sağlık Eğitimi Etkinliği - Son Dakika
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Kastamonu'da Sağlık Eğitimi Etkinliği

22.05.2025 17:15
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Öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandıran etkinlik, Kastamonu'da gerçekleştirildi.

Bu ders çok farklı: Öğrenciler hem eğlendi, hem sağlıklı yaşamla ilgili eğitim aldı

KASTAMONU - Kastamonu'da yürütülen program çerçevesinde öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sağlık okuryazarlığının artırılması amacıyla eğitimler verilecek. Bu çerçevede gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, tüm çocuklara sağlık bilincini aşılamak istediklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı, Kastamonu'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sağlık okuryazarlığının artırılması amacıyla hayata geçirilen program çerçevesinde düzenlenen etkinliğe Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mesut Şekerci ve Yaşar Dolapcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. etkinlik çerçevesinde Ali Fuat Darende İlkokulu bahçesinde kurulan stantlarda öğrencilere çeşitli eğitimler verildi. Eğitimlerde aile hekimliği ve temel sağlık hizmetleri, diş sağlığı ve doğru fırçalama teknikleri, zararlı gıdalar ve sağlıklı beslenme tabağı, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri konusunda çocuklara bilgiler verildi. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından okul bahçesine getirilen ambulans ve UMKE araçları da öğrencilere tanıtıldı. Etkinliğe katılan öğrencilere "sağlık elçisi" rozeti ve "sağlık elçisi görev kartı" verildi.

Sağlık eğitiminin eğlenceli ve kalıcı hale getirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen program çerçevesinde, tüm çocukların bilgilendirilmesi hedefleniyor.

"Sağlıklı çevre olmadan yaşamak mümkün değildir"

Okul bahçesinde kurulan stantları gezen Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, programın önemine değinerek, "Sağlık İl Müdürlüğümüz, çocuklarımıza sağlık konusunda bilinç kazandırmak için UMKE'siyle, Aile Hekimleri ile bütün birimleriyle burada yer alıyorlar. Öğretmenlerimiz ve doktorlarımız, hemşirelerimiz işbirliği yapıyorlar. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak için sağlıklı bir gelecek bırakmak için öncelikle bilinçli olmak gerekiyor. Bizim amacımız burada bir sağlık bilincini kazandırmak. Sağlıklı çevre, sağlıklı çocuk ikisi birbirini tamamlayan unsurlardır. Bugün dünyada maalesef yüzde 60 oranında sağlıklı çevre olmamasından dolayı çocuklarımızda astım hastalığının fazla olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde derelerde kullanılan plastik ürünlerden dolayı pestisit denen bitkisel ilaçlardan dolayı çocuklarımızda yine rahatsızlıklar görülmektedir. Sağlıklı çevre olmadan yaşamak mümkün değildir. Çocuklarımızın daha çocuk yaşta hastanelerde aslında ve diğer hastalıklarla boğuşmamasını istiyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımızın yeşil alanları artsın" dedi.

"Buradaki eğitimlerimizi bütün okullarımızda arkadaşlarımız giderek veriyorlar"

Sağlıkla ilgili eğitimleri il genelindeki tüm okullarda gerçekleştireceklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise, "Ülkemizin ve geleceği olan çocuklarımızın sağlık bilincini bu yaşlarda oluşturmak, onların bir farkındalığını artırmak ve ailelerine de bu farkındalığı sirayet ettirmek istiyoruz. Burada 78 tane istasyonumuz var. Ulusal Medikal Kurtarmadan 112'ye, hareketli yaşamdan ağız diş sağlığına, aile hekimliğinden aşıdan hareketli yaşama kadar bütün alanlarda çocuklara bir farkındalık oluşturmak ve onların da sağlık bilincini bu yaşlarda kazanmasını sağlamak ve dolayısıyla da gelecekteki sağlık yaşamlarına olumlu katkıda bulunmak istiyoruz. Bir planlama çerçevesinde belki bu kadar geniş katılımlı olamayabilir ama eğitimlerimizi bütün okullarımızda arkadaşlarımız giderek okullarımıza veriyorlar. Bu eğitimi de biz, bütün bu yaştaki çocuklara Milli Eğitim Bakanlığımıza ortaklaşa vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitimlere katılan Ali Fuat Darende İlkokulu öğrencisi Almira Simsar, "112 acilin görevlerini, UMKE'nin görevlerini, dişimizin nasıl fırçalanacağını, sağlıklı beslenmeyi öğrendik. Bunun yanı sıra bir sürü oyunlar oynuyoruz. Hepsi de çok heyecanlı ve çok güzel, çok eğlenerek oynuyoruz. El baskısı yaptık. Ellerimizi nasıl yıkayacağımızı öğrendik. Çok güzel bir etkinlikti, çok faydalı olmuş, özellikle de biz öğrenciler faydasını gördük. Burada öğrendiklerimi evde de uygulamaya çalışıyorum. En çok dikkatimi ambulans çekti. Orada ilk acil müdahaleleri yapan sağlık ekiplerinden çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Sağlık Eğitimi Etkinliği - Son Dakika

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