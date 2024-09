Şehit Polis Ahmet Şahan\'a Kur\'an Kursu

Yerel

Kastamonu'da şehit edilen polis memuru Ahmet Şahan ismi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla açılan Kur'an kursunda yaşatılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hayatını uyuşturucu ile mücadeleye adayan ve bu noktada sayısız konferanslar veren, geçtiğimiz aylarda uğradığı silahlı saldırı sonrası şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın isminin verildiği 4-6 Yaş Kur'an kursunun açılış törenine katıldı. Açılış öncesinde Şehit Ahmet Şahan'ın ailesinin yanına giden Prof. Dr. Erbaş, taziye dileklerini iletti.

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Şehidimizin ruhu şad olsun. Şehidimizin ailesi ve çocukları burada, Allah sabırlar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimize komşu eylesin. Malumunuz, peygamberlikten sonra en büyük mertebe şehitliktir. Hepimiz öleceğiz, kimimiz yatağında, kimimiz hastalıkla, kimimiz de bir kaza sonucu. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Ölüm her halükarda baki olacak ve ölümlerin en güzeli şehitliktir. Takdiri ilahi, herkesin günü dolduğunda ecel geldiğinde, onu ne bir an geri ne de bir an ileri almak mümkündür. Bazı kullara şehitlik nasip oluyor; bu ecel, şehitlik şeklinde tecelli ediyor. Ahmet kardeşimize de şehitlik nasip oldu; Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi.

"Kastamonu'yu ilim ve edep şehri olarak tanımlıyoruz"

Kastamonu'nun ilim ve edep şehri olduğunu söyleyen Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise, "Ahmet Şahan kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Kastamonu'yu ilim ve edep şehri olarak tanımlıyoruz, çünkü Osmanlı sarayında Taşköpri-Zade gibi değerli ilim aileleri vardı. Taşköprü'müzden yetişen iki kıymetli Diyanet İşleri Başkanımız da Kastamonu evladıdır. Kastamonu'da yaklaşık dört üniversitemizde eğitim verilmektedir. Osmanlı Candaroğlu dönemlerinde ve sonrasında da Kastamonu, ilim ve edep şehri olarak varlığını sürdürmüştür. Edep şehri diyoruz çünkü edep sahiplerine Allah dostu diyoruz. Kastamonu'yu 17 bin evliyanın memleketi olarak biliyoruz. Bu, benim programlarımın sonunda söz alma sebebimdir. İnşallah hep beraber Kastamonu'ya 29 Mayıs Kolejlerini kazandırırız. Bugün Kastamonu'ya vermiş olduğunuz destekten dolayı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın bugüne kadar Kastamonu'ya yaptığı katkılardan ötürü tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonra da 29 Kolejleri için desteklerinizi esirgemeyeceğinizden emin olarak, saygılarımla selamlıyorum efendim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ali Erbaş, Şehit Ahmet Şahan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Erbaş, binayı gezerek yetkililerden bilgiler aldı. - KASTAMONU