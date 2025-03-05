Tır Şoförleri Park Cezalarına İtiraz Ediyor

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Kastamonu'da tır otoparkı olmadığı için araçlarını mahalle aralarına park eden tır şoförleri, Kastamonu Belediyesi tarafından kendilerine binlerce lira park cezası kesildiğini belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Kastamonu il merkezinde tır parkı olmadığı için ağır tonajlı araçlarını mahalle aralarındaki sokaklara park etmek zorunda kalıyor. Parklanma yasağı olduğu belirtilerek Kastamonu Belediyesi ve trafik ekipleri tarafından tarafından çok sayıda tır sürücüsüne cezai işlem uygulamaya başladı. Binlerce lira park cezası kesilen tır şoförleri, kendilerine herhangi bir park alanı gösterilmediğini belirterek cezalara itirazda bulundu. Konu için yetkililerin çözüm bulması gerektiğini söyleyen tır sürücüleri, çözümü araçlarının dorsesini şehir dışında bırakarak bulduklarını ifade etti.

"Yola çıkmak için beklediğim zaman polis ve zabıta gelip ceza yazıyor"

1996 yılından itibaren uzun yol şoförlüğü yaptığını söyleyen Hamdi Cevher, "Gece yoldan geliyoruz. Ben şehrin dışında ev kiralamaya çalışıyorum. Gece geldiğimde aracımı çekip, evimde istirahatimi yapıp ertesi gün de yükümü boşaltayım, ya da yüklediğim yükü yola çıkmak için saatimi ve takografımı dinlendirip yola çıkmak için beklediğim zaman polis ve zabıta gelip ceza yazıyorlar. Ben, dolmuş sıkıntısı çekmeme rağmen özellikle şehrin dışında oturmaya çalışıyorum ki aracımı gece geldiğim zaman evime girip istirahatimi yapabileyim. Maalesef ya zabıta geliyor ya da polis geliyor ceza yazıyor. Şehir içi yasakmış. Şehir içinde değilim, çevre yolunun kenarındayım. Bu cezalar bana göre yanlış, insan altından başka sebepler arıyor. Benim gibi çok mağdur olanlar var. Bugün depremde en büyük desteği tırcılar verdi. Her türlü zorlukları üstlendiler. Yardımlarını da götürdüler, paralı ya da parasız her işi yaptılar. İşine gelmeyince tırlar zarar veriyor, işine gelince tırcı yok mu" dedi.

"Tarlanın kenarında boşta duran dorseye de yazmışlar, çekiciye de yazmışlar ayrı ayrı ceza yazmışlar"

Kesilen cezalarla ilgili Kastamonu Belediyesine görüşmeye gittiğini anlatan Cevher, "Bana şikayetlerin olduğunu söylediler. 'Sadece sana değil, çok kişiye ceza yazdık' dediler. 'İyi yapmışsınız' dedim, mahkemeye versek de bir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin birçok yükünü omuzlayan tırcılar, ekonomiye de büyük destekleri olan tırcılar ama en çok dışlanan yine tırcılar oluyor. Bunu belediyedeki görüşmelerimde gördüm. Kastamonu Belediyesi'nde yaptığım görüşmede yer gösterilmesi konusunu dile getirdim. Şu anda mevcutta yerlerinin olmadığını, fakat ileride yer göstereceklerini söylediler. Beni bir kooperatifin yerine yönlendiriyorlar. Ben de belediye yetkililerine 'kooperatifin yerini sizler mi temin ettiniz' diye sordum, 'hayır' dediler. 'O zaman siz beni, oraya nasıl gönderiyorsunuz. Ben orasının üyesi değilim, yerde sizin değil. Beni neden alsınlar oraya. Siz yer gösterin bende aracımı oraya çekeyim' dedim. Çektiğimiz zaman da aracımda herhangi bir şey çalındığında bir tane teyp 10 bin liradan başlıyor. 'Güvenliğini koyarsınız, ulaşımını da temin ederseniz, ben gece geldiğimde aracımı oraya çekerim, istirahatimi ederim, saatim dolunca da yoluma giderim' dedim. Aracım şu anda sitenin içerisinde duruyor, dışarıya bırakamıyorum çünkü ceza yazıyorlar. Mecburen sitenin içerisinde çekici duruyor, tarlanın kenarında da dorse duruyor. Tarlanın kenarındaki dorseye bile hem polis yazıyor hem belediye yazıyor" dedi.

"Şimdiye kadar park cezası yoktu, bu 2-3 aydır yazılmaya başlandı"

Tır şoförü Mustafa Çolakoğlu ise, "Araçlarımızı kamyon garajına çekmemiz isteniyor. Kooperatife üye olmadığımız için park edemiyoruz. Bu yüzden bizler de boş alanlara aracımızı çekiyoruz. Buralarda da bir sürü park cezası yazılıyor. Çok mağdur durumdayız. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum, ne yapmamız gerekiyor, bilemiyorum ama çok sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda bize Kastamonu Belediyesi tarafından park edebilmemiz için bir yerde gösterilmedi. 'Kooperatifin garajına çekin' diyorlar, oraya da üye olmayanlar giremiyor girse de zaten bu kadar araç oraya sığmaz. Herhangi bir yer gösterilmiyor. Biz, şoför adamız, park cezası da şoföre yazılıyor. Patronlarımız bu ücreti bizlerden kesiyor. Yine sıkıntıyı çeken biz şoförler oluyoruz. Bir kez 2 bin 900 lira, bir kez bin 900 lira kesilmiş, iki tane park cezası geldi. Daha geriden gelir mi, daha yazıldı mı bilmiyorum? Arada sırada park cezası geliyor. Şimdiye kadar böyle bir park cezası yoktu, bu 2-3 aydır yazılmaya başlandı. Şu anda aracım boş alanda duruyor, kimseye zararımız yok ama gelip burada bizlere ceza yazdılar. Bir şeye anlam veremedik" diye konuştu.

"Aracı alıp sırtımızda bir yere mi getirelim, dağ başına mı park edelim"

Tır şoförü Uğur Kebeli de, "2021 yılında aracımı aldım. Şu anda park halinde, ceza yediğim yerde hala durmakta. 2021 yılından beri bu yıla kadar hiç böyle park cezası yememiştik. 27 Ocak'tan bu tarafa 6 tane park cezası yazıldı. Bu kesilen cezaları mahkemeye verdim. Düzenli olarak ceza yazıyorlar. 62. maddeden yazılıyor, bu maddeyi araştırdığımda karayolunda yük indirme bindirme gibi açıklaması olan bir madde. Benim aracım şu anda karayolunda değil, karayolu dışında gayet geniş, hiç kimseye zarar vermeyecek, görüş alanını etkilemeyen, yolu daraltmayan bir yerde. Ben, herhangi bir kooperatife üye değilim. Üye olmadığımız için kooperatifin yerine çektirmiyorlar, şu anki mevcut garaja da zaten kooperatifin üyelerine yetmiyor. Yetkililere sesleniyoruz, bu park cezası konusunda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ömrümde park cezası yemedim, 2-3 ayda bir sürü park cezası yazıldı"

11 yıldır tır şoförlüğü yapan ve şu ana kadar hiç park cezası yemeyen Kenan Özkan da, "Ben, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne aracımı park ediyorum. Herhangi bir şekilde zararı yok, bugüne kadar başımıza böyle bir şey gelmedi, buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. Ömrümde park cezası yemedim, 2-3 aya kadar cezam yok ama şimdi bir sürü park cezası yazıldı. Zaten çalışamıyoruz, iş yok, sıkıntıdayız. Bu işe bir çözüm bulanmasını istiyoruz" dedi. - KASTAMONU