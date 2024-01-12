Kastamonu\'da yaşayan aile, Avusturya\'da tutuklanan oğullarından ve torunlarından haber alamıyor

Kastamonu'da yaşayan Sakine Yünlü ve İlhan Yünlü, Avusturya'da tutuklanan oğullarından 1 aydır, torunlarından ise 6 aydır haber alamadıklarını söyledi.

Kastamonu'da 2018 yılında tanışıp 2019 yılında dünya evine giren, ardından Esma isminde bir çocukları dünyaya gelen Hamza ve Z. Yünlü, yaklaşık 2 yıl bu şehirde hayat sürdü. Ardından Z. Yünlü, evlilik öncesi yaşadığı yer olan Avusturya'daki işlerini gerekçe göstererek kızı Esma'yı da alıp bu ülkeye ailesinin yanına gitti. Ardından Hamza Yünlü de Avusturya'ya taşındı. Bir süre sonra anlaşmazlık yaşayan çift arasında iddialara göre gerginlik yaşanmaya başladı. Ardından Hamza Yünlü tutuklandı. Sakine ve İlhan Yünlü, torunlarından 6 aydır, oğulları Hamza Yünlü'den de son bir aydır hiçbir şekilde haber alamadıklarını ve hayatlarından endişe ettiklerini söyledi.

"Oğlumdan ve torunumdan haber alamıyorum"

Açıklamalarda bulunan Sakine Yünlü, "Oğlum dış ülkeden bir kız ile tanıştı. Gelinimiz, kaçıp Türkiye'ye geldi. Daha sonra Avusturya'ya döndü. Oğlumu da kandırıp dış ülkeye götürdü. Bizleri her türlü mağdur etti. Oğlumdan ve torunumdan haber alamıyorum. İkisini de çok özledim. Dayanacak halde değilim. 6-7 aydır torunumun yüzünü görmüyorum, sesini dahi duymuyorum. Oğlumu da 1-2 aydır görmüyorum, sesini dahi duymuyorum" dedi.

"Torunumuzdan hiç haber alamıyoruz"

Baba İlhan Yünlü ise, "Torunumuzu da alıp gitti. Biz, bir daha gelinimizle bağlantı kuramadık, gelinimize ulaşamadık. Gelinim, oğlum ile görüşmüş ve oğlumun aklını çelerek oğlumu da yanına aldı. Fakat bir süre sonra oğlum ile Avusturya'da anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. Daha sonra öğrendik ki oğlumdan şikayetçi olmuş, evden uzaklaştırma kararı almış. Çeşitli iftiralarda bulunarak en son oğlumuzu cezaevine attırdığını öğrendik. 'Beni dövdü, bana küfür etti' gibi çeşitli söylemlerde bulunmuş. Oğlum şu anda cezaevinde yatıyor. 6 aydır cezaevinde olduğunu öğrendik. Son 1 aydır da oğlumdan hiçbir şekilde haber alamıyorum. Zaten torunuma da hiç ulaşamıyorum. Ailemizin bütün telefon numaraları engellenmiş, torunumuza hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Hatta torunumuzun hayatından dahi endişe duyuyoruz" diye konuştu.

"Torunuma ulaşmak ve haber almak istiyorum"

Oğlunun cezaevindeki masraflarını karşılayamadıklarını kaydeden İlhan Yünlü, "Torunuma ulaşmak ve torunumdan bir haber almak istiyorum. Oğlumun da imkan var ise Türkiye'ye getirilip cezasını burada çekmesini istiyorum. Çünkü bizler, Avusturya'daki maddi ihtiyaçlara yetişemiyoruz. Aldığım maaş ile oğlumun giderlerini karşılayamıyorum. Oğlumun cezaevinde 400 euro masrafı olduğunu söylüyorlar. Ben, bu cezayı karşılayamıyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU