Kastamonu İhsangazi'de Cumhuriyet Bayramı sağanak altında şemsiyelerle kutlandı - Son Dakika
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Kastamonu İhsangazi'de Cumhuriyet Bayramı sağanak altında şemsiyelerle kutlandı

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Kastamonu İhsangazi\'de Cumhuriyet Bayramı sağanak altında şemsiyelerle kutlandı
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Kastamonu İhsangazi\'de Cumhuriyet Bayramı sağanak altında şemsiyelerle kutlandı
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, sağanak yağış altında törenle kutlandı. Törende Kaymakam Yasin Cevizci ile Belediye Başkanı Hayati Sağlık bayramı kutladı; öğrenciler şiir okudu, kırmızı şemsiyelerle oluşturulan Türk bayrağı beğeni topladı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde vatandaşlar, sağanak yağışa aldırış etmeden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını'nı coşkuyla kutladı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Sağanak yağış altında yapılan törende İhsangazi Kaymakamı Yasin Cevizci ve İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, vatandaşların bayramını kutladı. Programın devamında öğrenciler, şiirler okuyarak gösterilerde bulundu. Sağanak yağış nedeniyle vatandaşlara dağıtılan kırmızı renkli şemsiyelerle oluşturulan Türk bayrağı büyük beğeni topladı.

Programın sonunda geçiş töreni düzenlendi. Atlı vatandaşların da katıldığı geçiş töreninde İhsangazi Kaymakamı Yasin Cevizci, ata bindi. Sağanak yağışa aldırış etmeyen vatandaşlar, bayramı coşkuyla kutladı.

Programa katılan Kıbrıs Gazisi Hasan Ortaacar, İhsangazi ilçesinde ilk defa atlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını belirterek, "Ben, daha önce İhsangazi'de böyle kutlama gördüm görmedim. Cumhuriyet kolay kazanılmadı, çok duygulandım" dedi.

Kaynak: İHA
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