Katar Havayolları Uçakları Yeniden Havalandı

İran'ın saldırıları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen Katar Havayolları uçakları, bu sabah yeniden havalandı.

İran'ın Katar'daki ABD üslerine yönelik füze saldırısı nedeniyle Katar Havayolları'na ait uçaklar İstanbul ve Ankara'ya yönlendirilmişti. İran İsrail savaşında ateşkes ilan edilmesinden sonra İstanbul Havalimanı'nda bekleyen uçaklar yeniden havalandı. İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Katar Havayolları'na ait 10 uçağının 7 tanesi saat 07.30 sıralarda Doha'ya hareket etti. - İSTANBUL