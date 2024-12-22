KATSO Başkanı Kadir Bozan'ın Sarıkamış Harekatı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KATSO Başkanı Kadir Bozan'ın Sarıkamış Harekatı mesajı

KATSO Başkanı Kadir Bozan\'ın Sarıkamış Harekatı mesajı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesajı yayımladı,Başkan Bozan yayımladığı mesajında, "22 Aralık 1914. Vatan aşkıyla dolu yüreklerin, karla kaplı Sarıkamış dağlarında yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanının tarihidir.

22.12.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesajı yayımladı,

Başkan Bozan yayımladığı mesajında, "22 Aralık 1914. Vatan aşkıyla dolu yüreklerin, karla kaplı Sarıkamış dağlarında yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanının tarihidir. Bu topraklar, imkansızlıklar içinde dahi vatan savunmasından asla geri durmayan Mehmetçiklerimizin fedakarlıklarının şahididir" dedi.

Bozan mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Kars'ın soğuk ikliminde, zor şartlara rağmen vatan sevgisini siper eden kahraman ecdadımız, sadece bir askeri harekat gerçekleştirmemiş; aynı zamanda milletimizin birliğini, inancını ve direncini dünyaya göstermiştir. Bu büyük fedakarlık, bize sadece geçmişimizi değil, geleceğimizi de hatırlatmaktadır. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak, aziz şehitlerimizin canlarını feda ettiği bu kutsal toprakların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı, bu fedakarlığın ışığında bir görev bilmekteyiz. Onların aziz hatıralarını yaşatmak, miras aldığımız bu mukaddes emaneti daha ileri taşımak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıldönümünde, vatan için toprağa düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, onların ruhlarından aldığımız güçle Kars'ın geleceğini inşa etmek için durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - KARS

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Sarıkamış, Aralık, Yerel, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel KATSO Başkanı Kadir Bozan'ın Sarıkamış Harekatı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
08:34 AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
07:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam’ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 11:19:25. #1.12#
SON DAKİKA: KATSO Başkanı Kadir Bozan'ın Sarıkamış Harekatı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.