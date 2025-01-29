KATSO'dan Azerbaycan Başkonsolosu'na Ziyaret - Son Dakika
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KATSO'dan Azerbaycan Başkonsolosu'na Ziyaret

KATSO\'dan Azerbaycan Başkonsolosu\'na Ziyaret

KATSO, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Aliyev'e yeni görevinde başarılar dileyerek iş forumu detaylarını görüştü.

29.01.2025 13:57
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Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Azerbaycan'a gerçekleştirdikleri ticaret iş gezisi hakkında bilgi verdi ve önümüzdeki günlerde Kars ile Nahçıvan'da düzenlenecek olan Bölgesel Ekonomik Forumun detaylarını değerlendi.

Bozan, ziyaret sırasında, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Türkiye- Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile yaptığı toplantı hakkında da istişarelerde bulundu. Doğu Kapı Sınır Kapısı'nın açılmasının Kars ve Azerbaycan'a sağlayacağı ekonomik ve ticari katkılar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Bozan, ayrıca, Zengezur Koridoru ve Turan Yolu hakkında Başkonsolos Aliyev ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, bölgenin ticaret ve lojistik açısından daha stratejik bir konuma ulaşacağını kaydetti.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bölgesel iş birliğini güçlendirmek ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak adına çalışmalara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KATSO'dan Azerbaycan Başkonsolosu'na Ziyaret - Son Dakika

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