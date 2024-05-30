Kavacık'ta Renkli Twingo Konvoyu Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Kavacık'ta Renkli Twingo Konvoyu Havadan Görüntülendi

Kavacık\'ta Renkli Twingo Konvoyu Havadan Görüntülendi

Kavacık'ta 156 Twingo aracın oluşturduğu konvoy havadan görüntülendi. Birbirinden renkli araçlar görsel şölen yaşattı. Twingo İstanbul hesabı tarafından düzenlenen etkinlikte, 1997'den 2002 modele kadar sergilenen Twingo araçlar bir araya geldi. Etkinlikte yapılan çekilişle bir kişiye araç bakım seti hediye edildi. Etkinlikte bulunan katılımcılar, sıcak bir ortamda birlikte vakit geçirerek keyifli bir gün geçirdi. Organizasyonun sorumlusu olan Beyazit Yıldırım Tunal, üretimi olmayan bu araçları hayata kazandırmayı amaçladıklarını ve bir sonraki etkinliği Bursa'da düzenleyeceklerini belirtti.

30.05.2024 10:32
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Kavacık'ta 156 Twingo aracın oluşturduğu konvoy havadan görüntülendi. Birbirinden renkli araçlar görsel şölen yaşattı.

Birbirinden renkli 156 Twingo model araç konvoy eşliğinde Kavacık'ta buluştu. 1997'den 2002 modele kadar sergilenen Twingo araçlar renkli görüntüler oluşturdu. Sosyal medyada, Twingo İstanbul hesabı üzerinden kendi imkanlarıyla her yıl bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bir araya gelen üyeler bu yıl ise piknikle başlayan etkinliklerini mangal eşliğinde sonlardı. Etkinlikte gerçekleştirilen çekilişle bir kişiye araç bakım seti hediye edildi.

Etkinliğe katılan Aziz Aydoğdu, " Bursa'dan geliyorum. Başkanları bizi çağırdılar. Ailecek 10 araç buraya geldik. Sıcak bir ortam. Herkes çok iyi. Bir kişinin lastiği patlasın herkes yardıma geliyor. Bir teneke parçası ama çok güzel" diye konuştu.

Organizasyondan sorumlu Beyazit Yıldırım Tunal, "150 aşkın araçla buradayız. Ailelerimizle sosyal medyada tanışarak hep birlikte burada olduk. Çekilişler yapacağız gün içerisinde. Amacımız üretimi olmayan bu araçları hayata kazandırmak. İstanbul'da etkinlikler yapıyoruz. Bir sonraki etkinliği Bursa'da yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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