Kavakbaşı'nda Çömlekçilik Geleneği Yaşıyor - Son Dakika
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Kavakbaşı'nda Çömlekçilik Geleneği Yaşıyor

Kavakbaşı\'nda Çömlekçilik Geleneği Yaşıyor
05.07.2026 10:01
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Bitlis'in Kavakbaşı Beldesi'nde kadınlar, nesillerdir süren çömlekçilik geleneğini yaşatıyor.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı Beldesi'nde, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan çömlekçilik geleneği, kadınların emekleriyle yaşatılmaya devam ediyor. Tamamen doğal çamurdan üretilen el emeği ürünler, hem kültürel mirası geleceğe taşıyor hem de aile bütçesine önemli katkı sağlıyor.

Atalarından miras kalan çömlekçilik mesleğini büyük bir özveriyle sürdüren Kavakbaşılı kadınlar, beldeye yakın dağ yamaçlarından erkekler tarafından getirilen özel toprağı önce çamur haline getiriyor, ardından geleneksel yöntemlerle birbirinden farklı ürünlere dönüştürüyor.

Kadınların el emeğiyle şekillenen güveç kapları, çanak, çömlek, küp, tandır, vazo, sürahi ve çeşitli süs eşyaları, doğal yöntemlerle kurutulup pişirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Tamamen el işçiliğiyle hazırlanan ürünler, dayanıklılığı ve doğallığıyla yoğun ilgi görüyor.

Üretilen çömlek ürünleri başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor. Özellikle yemeklerin doğal lezzetini koruyan güveç kapları ve geleneksel kullanım alanına sahip tandırlar, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Asırlardır devam eden çömlekçilik geleneğini yaşatan kadınlar, bir yandan kültürel mirası korurken diğer yandan ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Kavakbaşı Beldesi'nde 30 yıldır çanak çömlek yaparak ailesini geçindirdiğini söyleyen Zübeyde Dündar, "Ben 30 yıl önce bu köye gelin geldim. 15 yıl çıraklık yaptım. 15 yıldır da usta olarak çanak, çömlek yapıyorum. Kazancımız bundan geliyor, aileyi bununla geçindiriyoruz. Atalarımızdan kalan gelenekle bu işi yapıyoruz" dedi.

Burhan Tapki ise beldeye yakın dağ yamaçlarından getirdikleri özel toprakları çamura döndürdüklerini ve kadınlar tarafından ürünler yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bizler dağın eteklerinden çamurları getiriyoruz hanımlar çanak, çömlek yapıyorlar. Yaptıkları siparişleri ve ürünleri biz satıyoruz. Güveç kabı, çömlek, testi, kurdezen, tandır gibi ürünler yapılıyor." - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kavakbaşı'nda Çömlekçilik Geleneği Yaşıyor - Son Dakika

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