Kavrun Yaylası’nda nisan sürprizi: Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı - Son Dakika
Kavrun Yaylası’nda nisan sürprizi: Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Kavrun Yaylası’nda nisan sürprizi: Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı
26.04.2026 10:38
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası’nda nisan ayında kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Evler kar altında kalırken yayla sezonu gecikti.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası, bahar ayına girilmesine rağmen kışın etkisinden kurtulamadı. Nisan ayında yağan yoğun kar nedeniyle yaylada kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Beyaz örtü altında kalan yaylada birçok ev ve yapı tamamen kara gömüldü.

YAYLADA KIŞ MANZARASI DEVAM EDİYOR

Kavrun Yaylası’nda ortaya çıkan görüntüler, kış mevsimini aratmayan manzaralar oluşturdu. Yoğun kar yağışı sonrası yayladaki evlerin büyük bölümü kar altında kalırken, bazı yapıların neredeyse tamamen görünmez hale geldiği gözlendi. Bölgedeki doğal güzellikler ise karla kaplı görüntüsüyle dikkat çekti.

YAYLA SEZONU GECİKEBİLİR

Yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yayla sezonu hazırlıklarının da aksadığı belirtildi. Yayla sakinleri sezonun bu yıl geç açılabileceğini ifade ederken, Çamlıhemşin İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Engin Albardak da nisan ayında kış şartlarının devam etmesine şaşırdıklarını dile getirdi.

“KIŞ HALA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Albardak yaptığı açıklamada, “Nisan ayında olmamıza rağmen kış hâlâ etkisini sürdürüyor” ifadelerini kullanarak bölgedeki hava koşullarının alışılmışın dışında seyrettiğini vurguladı. Bölgedeki kar kalınlığının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haber: Yavuz Günay

Yerel Haberler, Yerel, Rize, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kavrun Yaylası’nda nisan sürprizi: Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kavrun Yaylası’nda nisan sürprizi: Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı - Son Dakika
