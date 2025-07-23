KAYA-DER’den Sosyal Yardım Projeleri

Eskişehir'de faaliyet gösteren Kayakentliler Derneği (KAYA-DER), şehirde yaşayan Kayakentli vatandaşların sosyal, kültürel ve insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli projelere imza atıyor.

14 Şubat 2022 tarihinde kurulan dernek, kısa sürede birçok alanda örnek olacak çalışmalar gerçekleştirdi. Dernek, Kayakent mahallesinde yaşayan kimsesiz ve yalnız bireyler için her yıl Ramazan ayında sıcak yemek hizmeti sunuyor. Bugüne kadar 4 yıldır düzenli olarak sürdürülen bu hizmette, her yıl 3 çeşit sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ramazan ayı dışında da mahallede yardıma muhtaç kişilere yönelik toplu iftar programları düzenleyen dernek; özellikle kazazede, hasta, cenaze gibi durumlarda nakdi ve ayni yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Kayakentli öğrenciler için de çeşitli desteklerde bulunan dernek, üniversite sınavında başarı gösteren gençlere ödül takdim etti. Yaz aylarında ise futbol kursu düzenleyerek gençlerin sosyal gelişimine katkı sağladı. Ayrıca, öğrencilere Türk bayraklı Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Yürütülen kapsamlı çalışmalar takdir topladı

Evlenen çiftlere de unutulmadı. Dernek, düğünlerde Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı armağan ederek bu özel günlerinde çiftlerin yanında oldu. Kadınlara yönelik de faaliyet gösteren KAYA-DER, kadınlar günü, bebek mevlüdü gibi özel günler için dernek binasında çeşitli programlar düzenliyor. Ayrıca Kayakent Mahallesi'nde yaşayan dezavantajlı aileler için gıda ve evde bakım hizmeti gibi sosyal yardım projeleri de hayata geçirildi. Kayakent okulundan mezun öğretmenler ile öğrencileri bir araya getiren etkinlikler de gerçekleştiren dernek, sosyal dayanışmayı pekiştirmeyi hedefliyor. Yürütülen bu kapsamlı çalışmalar, Eskişehir genelinde takdir toplarken; Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek, Sivil Toplum ve İlişkiler Müdürü Nihat Bahar, İl Nüfus Müdürü Ahmet Nuri Oğuz gibi isimler de derneği ziyaret ederek çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KAYA-DER Başkanı Üstün ünlü ve yönetim kurulu üyeleri, derneğin sadece Kayakentliler değil, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ve Gazze'ye de yardım ulaştırmak için çalıştığını vurguladı. - ESKİŞEHİR