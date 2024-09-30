Kaya: 'Erken seçim yok, hazırlıklar devam ediyor' - Son Dakika
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Yerel

Kaya: 'Erken seçim yok, hazırlıklar devam ediyor'

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Fatma Betül Sayan Kaya, Amasya'da erken seçim iddialarını yalanlayarak AK Parti'nin hazırlıklarını vurguladı.

30.09.2024 18:56
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Fatma Betül Sayan Kaya: "Gittiğimiz illerde 'erken seçim mi var?' diye soruyorlar"

AMASYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gittiğimiz illerde 'erken seçim mi var?' diyorlar. Hayır. AK Parti bir seçimin arkasından ertesi gün sahaya çıkıp 5 yıl sonraki, bir sonraki seçimin hazırlığını yapan bir partidir" dedi.

Amasya'da bir otelde düzenlenen Türkiye Buluşmaları programında açıklamalarda bulunan Fatma Betül Sayan Kaya, "Gittiğimiz illerde çay ocaklarında, esnaf kardeşlerimizle, farklı siyasi partilerden insanlarla bi araya gelip sohbet ediyoruz. 'Erken seçim mi var?' diyorlar. Hayır. AK Parti bir seçimin arkasından ertesi gün sahaya çıkıp 5 yıl sonraki, bir sonraki seçimin hazırlığını yapan bir partidir. Kurulduğu ilk günden beri bu böyle oldu. 23 yıl boyunca halka hizmet hakka hizmettir şiarıyla biz hizmet etmekten şeref duyduğumuz milletimize kesintisiz bir şekilde hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Bütün dünyanın karşı karşıya olduğu bir tehdit olarak değerlendirdiği cinsiyetsizleştirme projesine dikkat çekip bunun son örneğinin Fransa'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında görüldüğünü hatırlatan Kaya, "Büyük bir rezaletle adeta bütün dünyanın gençlerini bir projeyle cinsiyetsizleştirme adı altında bütün gençleri istismar etmek isteyen bir anlayış var. Biz Türkiye olarak ailemiz bizim en değerli, toplumun temel taşı kurumumuz diyoruz. AK Parti olarak ailenin özellikle korunması için çok büyük hizmetler vermiş bir iktidarız" şeklinde konuştu.

Toplantıya AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, İl Başkanı Ekrem Toto ile parti yöneticileri de katıldı.

Kaya: \'Erken seçim yok, hazırlıklar devam ediyor\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaya: 'Erken seçim yok, hazırlıklar devam ediyor' - Son Dakika

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