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Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Doğanşehir Örencik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pancarlı mevkiindeki dağlık bölgede bir kişinin düşerek yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları çalışmalarla şahsı bulunduğu yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan şahsın tedavisinin sürdüğü bildirildi.