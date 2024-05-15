Kaybis'e Zarar Verenlere Uyarı - Son Dakika
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Kaybis'e Zarar Verenlere Uyarı

Kaybis\'e Zarar Verenlere Uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis'e zarar vermek isteyen kişilerin güvenlik kamera görüntülerini yayınlayarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

15.05.2024 10:26  Güncelleme: 10:32
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis'e zarar vermek isteyen kişilerin güvenlik kamera görüntülerini yayınlayarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kentin muhtelif yerlerinde 84 istasyon ve bin bisiklet ile hizmet veren Kaybis noktalarında, son süreçte bazı olumsuz tutum ve davranışlar ile bisikletlere ve kamu malına zarar verildiği tespit edilirken konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama yapılarak söz konusu kamu zararına yol açan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan çevreci ve doğa dostu Kaybis'in tüm vatandaşlara hizmet veren bir ulaşım sistemi olduğuna dikkat çekilerek, kamu hizmeti veren bu ulaşım sistemine verilecek her türlü zararın Türk Ceza Kanunu'nun 151 ve 152'nci maddeleri uyarınca hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağına vurgu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada hukuki süreç sonrası söz konusu zarara sebebiyet veren gençlerin geleceğini, sicilini etkileyecek bu üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması için olayı kamuoyunun dikkatine sunarken, özellikle 18 yaş altı gençlerin ebeveynlerine de çocuklarına 'kamu malına' karşı azami duyarlılık ve hassasiyet aşılamaları yönünde çağrıda bulundu.

Açıklamada, "Kamu malına karşı hassas olunması insani ve milli bir görevimizdir. Lütfen bu konuda daha hassas ve daha duyarlı olalım. Ebeveynler olarak yavrularımıza kamu malına zarar vermenin bir suçtan öte insanlık ayıbı olduğunu anlatalım" denildi.

İlk yarım saati öğrencilere ücretsiz olan ve tüm Türkiye'de örnek gösterilen bisikletler vatandaşlara hizmet sunarken Kaybis kullanıcılarının içini sızlatan, kamu malına zarar verilen kamera kaydı görüntüleri ile tespit edilen 'suç' ve bisikletlere verilen zarar, duyarlı vatandaşlardan da tepki topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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