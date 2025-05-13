Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak - Son Dakika
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Yerel

Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak

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Adana'da kedisi kaybolan Zeynep Eğri, 'Diablo' adlı kedisini bulana 15 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Eğri, kedisinin kaybolmasının ardından çok sevdiği kocasının kendisini boşayacağına dair sözlerini de hatırlatarak duygusal anlar yaşadı.

13.05.2025 09:09  Güncelleme: 09:27
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Adana'da kedisi kaybolan bir kadın bulana 15 bin lira ödül vereceğini söylerken, kedinin bulunmaması halinde onu çok seven kocasının kendisini boşayacağını söyleyerek duygusal anlar yaşadı.

Zeynep Eğri bundan 3 gün önce "Diablo" adını verdiği ama "Mamak" diye seslenince de gelen scootish fold cinsi kedisini 75402 sokakta oturan babasına bıraktı. Ancak çok sevdiği kedisi bir süre sonra kayboldu. 1 yaşında olan ve çipi de bulunan kediden bir daha haber alamayan Eğri, perişan oldu.

Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak

"ONA BİR ŞEY OLURSA SENİ BOŞARIM DEMİŞTİ"

Eğri, eşi Hamza Eğri'nin de kediyi çok sevdiğini belirterek, "Kedimizden 3 gündür haber alamıyoruz. Daha önce de gitmiş ama geri gelmişti. Bu kez gelmedi. Eşim de kediyi çok seviyor. O da yurt dışına çalışmaya gitti. Giderken 'kediye iyi bak bir şey olmasın, ona bir şey olursa seni boşarım' demişti. Kedim kayboldu ona mı yanacağım kocam beni boşayacak ona mı yanacağım çok kötü durumdayım" dedi.

Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak

"KEDİMİZİ BULANA 15 BİN LİRA ÖDÜL"

Kedisini bulana 15 bin lira ödül vereceğini belirten Zeynep Eğri, "Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira ödül vereceğim. Yeter ki kedimizi geri getirsinler. Ayrıca onun 3 tane yavrusu var. Bulana o yavrulardan da hediye edebilirim, yeter ki kedim geri gelsin. Biz onsuz yaşamıyoruz. Kocam yurt dışında ama kedim kayboldu. İnanın kediyi daha çok özlüyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Yeni:
    Böyle kocadan hayır gelmez bosarsa boşasin 87 6 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    demek oluyorki kedi eşiyin yanında senden değerli 61 4 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    bence boşan bacım. Belki de kedi böyle istedi. 38 2 Yanıtla
  • MURAT AKAR:
    Ramazan a 500 bin verin... Bu kadın ı boşasın 25 3 Yanıtla
  • 6490203:
    derhal boşasın ben alacağım seni 12 14 Yanıtla
  • 123123As:
    kedi kaybolursa seni bosarim diyen adamın seni sevdiğini mi düşünüyorsun :) 20 1 Yanıtla
  • gezginler:
    bence ödülü yükselt yoksa koca elden gidecek o paranın pek bi değeri Yok 14 4 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Bir kedi sahibi olarak söylüyorum gerçekten insan çok bağlanıyor onsuz luk düşünmek zorr 9 7 Yanıtla
  • Sezai Kavak:
    seni bir kedi için boşayan kocadan hayır gelmez sen boşan o düşünsün 10 0 Yanıtla
  • bedir arslan:
    sen o eşden hemen boşan 6 0 Yanıtla
  • Selim Özcan:
    Kediler beslenme alanlarından uzaklaşmazlar çevrenizi iyi kontrol ederseniz yakınlarda bir yerlerde dolanıyordur. Birisi bulup sahiplenmemişse 0 1 Yanıtla
  • stanciu george:
    kocanda kı sevgı anlayısına sende kı akla zıcayım 0 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    yok artık bir insan hayvan ile insanı ayırt edemiyorsa sal gitsin bacım, yarın başka bir kadın için bırakır zaten. OFofff bu erkeklerin bazıları çok cahilce davranıyor. 0 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Büyük ihtimalle kediyi kısırlaştırmadınız normal de hiç bir ev kedisi kaçmaz. Benim de 3 tane kedim var giriş kat da oturuyorum pencereler açık oluyor arada sadece kenarında duruyorlar isteseler atlayıp gidebilirler aksine sokaktan korkuyorlar. 0 0 Yanıtla
  • aragorn:
    BOŞANN KIZZZ BANA ULAŞ BEN ALIRIM SENİ 0 0 Yanıtla
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