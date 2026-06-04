Kayıp eşya deposunda yok yok: Gırgırdan ziynet eşyasına kadar her şey var

Kocaeli'de vatandaşların düşürdüğü veya unuttuğu eşyalar zabıta ekiplerince titizlikle korunuyor. Gırgırdan cep telefonuna, ziynet eşyasından termosa kadar akla gelebilecek her türlü eşyanın bulunduğu emanet deposu görenleri şaşırtırken, ekipler bu eşyaları sahiplerine ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

Vatandaşların kentin farklı noktalarında unuttuğu veya kaybettiği eşyalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının güvenli ellerinde asıl sahiplerini bekliyor. 7/24 esasına görev yapan zabıta ve güvenlik ekiplerinin dikkati ya da duyarlı vatandaşların teslimiyle koruma altına alınan eşyalar arasında kimlikten cep telefonuna, çocuk bisikletinden ziynet eşyasına, patenden araç anahtarı ve plakasına kadar envaiçeşit ürün yer alıyor.

Yılda yaklaşık 2 bini aşkın ürünün tutanakla kayıt altına alındığı ve 153 Çağrı Merkezi üzerinden kolaylıkla sorgulanabilen sistemde bazı eşyalar asıl sahiplerine ulaştırılırken, sahibi bulunamayan ürünler ise ihtiyaç sahiplerine ve kurumlara bağışlanarak kamu yararına değerlendiriliyor.

"İçinde ne olduğunu ayrıntılı şekilde tutanağa işliyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı, yaptığı açıklamada, kamuda kayıp eşyaların teslimiyle ilgili yaşanan karmaşayı gidermek amacıyla 2012 yılında Kayıp Eşya Komisyonunu kurduklarını belirtti.

Bulunan eşyaların tutanakla teslim alındığını aktaran Tarı, "Vatandaşlarımızın kaybettiği eşyaya hızlı ulaşabilmesi için arkadaşlarımızı görevlendirdik. Özellikle çantalarda kimlik olması durumunda biz sahibine çok kolay şekilde ulaşabiliyoruz. Kimlikten mahallesinin muhtarına ulaşıyoruz, bir banka kartı olduğu zaman bankasına ulaşabiliyoruz. Vatandaşların kimlik, ehliyet veya kredi kartlarını yeniden çıkarmakla uğraşmadan, mağduriyet yaşamadan eşyalarına kavuşmasını sağlıyoruz. Özel durumu olan, yaşlı veya engelli vatandaşlarımızın eşyalarını bizzat evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. Vatandaşlarımıza da eşyalarını yine tutanakla teslim ediyoruz" dedi.

Sahibine ulaşılamayan ziynet eşyası ve paralara ne oluyor?

Tarı, ulaşılamayan eşyalarla ilgili yasal prosedürleri uyguladıklarını dile getirerek, altın gibi fiziki olarak saklanması zor olan ziynet eşyalarını bozdurup Büyükşehir Belediyesinin emanet hesabına yatırdıklarını söyledi. Emanet hesaba alınan nakit para ve dövizlerin 5 yıl boyunca bekletildiğini, bu süre zarfında sahibinin müracaat etmemesi halinde tutarın mülkiyetinin kamuya geçirildiğini anlatan Tarı, şunları kaydetti:

"Komisyon kararına göre, altınları altın hesabında saklayamadığımız için doğal olarak bunları bozdurmak zorunda kalıyoruz. Altınları bozduruyoruz, Büyükşehir Belediyemizin emanet hesabına alıyoruz. 5 yıl bunlar hesapta duruyor. Tabii takibini arkadaşlarımız yapıyor. 5 yıl sonunda vatandaşımız gelip almadıysa bunları artık Büyükşehir'in mülkiyetine, kamuya geçiriyoruz. 5 yıl içinde vatandaşımız gelip bize başvurduğunda sorguluyoruz, eğer tespitini yaparsak teslim ediyoruz. Tabii cep telefonları da oluyor. Bunları da mecburen en az 1 yıl saklıyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun olarak bazen telefonlara kart takıp içinden bir numara bularak sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz."

Sahibi bulunamayan eşyalar kurumlara bağışlanıyor

Bazı eşyaların ise kamu yararına değerlendirildiğinin altını çizen Faruk Tarı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir ay önceki toplantımızda alınan karara istinaden, çocuk esirgeme kurumlarıyla iletişime geçtik. Örneğin bisiklet, scooter ve saatler gibi çocukların kullanabileceği ürünleri bu kurumlarımıza teslim ettik. Ayrıca şemsiyeler vardı, bunların da huzurevimizde konaklayan vatandaşlarımız için uygun olabileceğini düşündük. Kısacası sahibine ulaşamadığımız için mülkiyetini kamuya geçirdiğimiz tüm ürünleri en verimli şekilde nerede değerlendirebilirsek o kurumlarımıza teslim ediyoruz. Bazı kullanılmış ve artık kullanılamayacak şekildeki eşyaları ise fotoğraf ve videolarını çekerek imha ediyoruz."

Tarı, vatandaşlardan güzel geri dönüşler aldıklarına da dikkati çekerek, "Çok güzel geri dönüşler alıyoruz Şunun farkındayız; vatandaşımızın kaybettiği eşyayı ona ulaştırabilmek için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

İlginç kayıp vakaları

Sahiplerine ulaşılamayan nüfus cüzdanlarının Nüfus Müdürlüğüne, ehliyet ve ruhsatların Trafik Ruhsat Müdürlüğüne, Kocaelikartların ise Ulaşım Dairesi Başkanlığına gönderildiğini belirten Tarı, karşılaştıkları ilginç olaylara ilişkin ise şunları paylaştı:

"Yaklaşık 9 yıl önce çok üzücü bir tren kazası olmuştu. Tabii bu bulunan cep telefonunun tren kazasından dolayı kaybolduğunu bilmiyorduk. Arkadaşlarımız Sekapark mevkisinde cep telefonunu buldu. Telefonu açarak sahibine ulaşmaya çalıştık, içindeki rehberden birkaç kişiyi aradık. Aradığımız bir kişi, 'Kocaeli'de akrabam yok, bizim değildir' demişti. Meğerse vatandaşımız tren kazası sonucu telefonunu orada düşürmüş. Kendisinin Kocaeli ile doğrudan bir alakası yok. ya Konya'dan ya da Ankara'dan İstanbul'a giderken, kazanın ardından cep telefonunu düşürmüş. Biz ilginç bir şekilde cep telefonunu kendisine ulaştırmıştık. Ayrıca başka bir gün de kamyondan büyük bir koli malzeme düşmüş. Tabii arkadaşlarımız hemen önlemlerini aldı, ilgili trafik ekiplerini çağırdı. Koliyi teslim aldık, içinden yeni ayakkabılar çıkmıştı. Üzerindeki faturadan iletişime geçerek firmaya söz konusu koliyi teslim ettik. Firma da Tekirdağ'da çıktı. Böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz."

Tarı, kayıp eşya listelerinin vatandaşların haberdar olması için belirli periyotlarla belediyenin sosyal medya hesapları ve basın aracılığıyla duyurulduğunu da sözlerine ekledi. - KOCAELİ