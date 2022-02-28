Kaymakam adayından Vali Atay'a ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam adayından Vali Atay'a ziyaret

28.02.2022 10:36
Kaymakam adayından Vali Atay'a ziyaret

DÜZCE (İHA) – Sakarya Valiliği'nde kaymakam adayı olarak görev alan Esma Atasever, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek, Düzce hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Sakarya Valiliği'nde kaymakam adayı olarak görev alan Esma Atasever, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek, Düzce hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Vali Cevdet Atay, hem Düzce hem bölgede bulunan valiliklerde ki kaymakam adaylarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Sakarya Valiliği'nde kaymakam adayı olarak görev alan Esma Atasever, Vali Atay'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında yapılan çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından Atasever, Düzce'de ve ilçelerde yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. - DÜZCE

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Sakarya Valiliği, Cevdet Atay, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam adayından Vali Atay'a ziyaret - Son Dakika


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