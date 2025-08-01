Kaymakam Atış Esnafı Ziyaret Etti

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Cuma namazı sonrası merkez çarşıya giden Kaymamam Mustafa Atış, esnaf ziyaretinde vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. İlçede yeni göreve başlayan Kaymakam Atış'ın esnaf ile sohbet edip sorunlarını dinlemesi vatandaşların taktirini topladı.

Vatandaşlar ve esnaf kaymakama yaşadıkları sorunları anlatarak çözüm için destek istedi. Çay içip sorunları dinleyen Kaymakam Atış ise ilçeye daha iyi hizmet etmek için sık sık vatandaş ve esnafla bir araya geleceğini söyledi. - DİYARBAKIR