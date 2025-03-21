Kaymakam Kan, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Kaymakam Kan, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

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Kaymakam Kan, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu Nazilli Kaymakamlığı, şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

21.03.2025 10:57  Güncelleme: 11:28
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Kaymakam Kan, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

AYDIN - Nazilli Kaymakamlığı, şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Nazilli Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi. İftar yemeğinde konuşan Kaymakam Kan: "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, tarih boyunca milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük nişanesi olmuştur" dedi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine başta Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik olmak üzere Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Erhan Güler, Jandarma Komutanı Ahmet Refik Özsoy, Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Şehit Aileleri Derneği, Gaziler Derneği üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve davetliler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını idrak ettiklerini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti. Çanakkale'nin, Türk milletinin bağımsızlık ve birlik ruhunu simgeleyen destansı bir mücadele olduğuna vurgu yapan Kan, şehit aileleri ve gazilere duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

"Şanlı bayrağımız, sonsuza dek dalgalanmaya devam edecek"

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin Çanakkale ruhuyla atıldığını belirten Kaymakam Kan, "Üzerinde yaşadığımız toprağı vatan yapan, bayrağımıza rengini kanlarıyla veren kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz, tarih boyunca milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük nişanesi olmuştur. Şanlı bayrağımız, sonsuza dek dalgalanmaya devam edecek ve bu topraklar ebediyen Türk yurdu olarak kalacaktır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, tarih boyunca milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük nişanesi olmuştur. Üzerinde yaşadığımız toprağı vatan yapan, bayrağımıza rengini kanlarıyla veren kahraman şehitlerimiz, Çanakkale sonsuza denk geçilemeyecektir. Şanlı bayrağımız ilelebet gökyüzünde dalgalanmaya devam edecek, dünya var olduğu sürece bu topraklar Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir. Gökyüzünün altında ki en güzel yeri vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize e gazilerimize sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu akşamı bizimle beraber iftar yapan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor ve iyi akşamlar diliyorum" dedi.

İftar yemeğinin ardından misafirlere teşekkür eden Kaymakam Kan, şehit aileleri ve gazilerle uzun uzun sohbet etti. Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli de davetlilerle yakından ilgilendi. Program, dualar eşliğinde son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Kan, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika

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