Kaymakam Karali\'den İftar ve Tıp Bayramı Kutlaması

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, iftarını sağlık çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, eşi Elif Karali, savcı, hakim ve ilçe protokolüyle birlikte 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Diyadin Devlet Hastanesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Sağlık çalışanlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Karali, her koşulda ödün vermeden büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına çalışmalarında başarılar dileyerek,14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. - AĞRI