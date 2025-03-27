Kaymakam Odabaş, Ramazan\'da Vatandaşları Ziyaret Ediyor

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, Ramazan ayının manevi atmosferinde ilçe sakinlerinin evlerine konuk olmaya devam ediyor.

Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) "Vefa Projesi" kapsamında, ilçede yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Odabaş eşi Ayşe Odabaş'la birlikte Tuzcumurat Mahallesi'nde yaşayan Remzi Uzuner'in iftar sofrasına misafir oldu. Ziyarette, Uzuner'in istek, öneri ve talepleri dinlendi.

Kaymakam Odabaş, Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ev ziyaretlerimize aralıksız devam ediyoruz. Onların sıkıntılarını dinleyip çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Ramazan ayının manevi ikliminde, onlarla aynı sofrayı paylaşmak, onların dualarına ortak olmak bizim için büyük bir onurdur." dedi. Ziyarete SYDV Müdürü Elif Çakır ve İlçe Tarım Müdürü Sabriye Akçay da eşlik etti. - BALIKESİR