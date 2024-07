Yerel

Son kararname ile Samsun Çarşamba İlçe Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Kamil Sağlam, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' görev anlayışı ile hareket edeceğiz" dedi.

Doç. Dr. Şükrü Yıldırım'ın Balıkesir Vali Yardımcılığı görevine atanmasının ardından Çarşamba İlçe Kaymakamlığı görevine Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam atanmıştı. Yeni Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam için Çarşamba Kaymakamlığı binası önünde protokol üyelerinin katılımıyla karşılama programı yapıldı. Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Onur Can ve kurum müdürleri ile kaymakamlık personellerinin katıldığı karşılama sonrası Kaymakam Sağlam, ilçe protokolünü makamında ağırladı.

Açıklamalarda bulunan Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, "Görev süremiz boyunca hep birlikte Çarşamba'ya bir şeyler katmaya çalışacağız. Birlik ve beraberliği sağladığımız sürece Çarşamba'nın ileriye gitmemesi için hiçbir neden olmadığını düşünüyorum. Çarşamba, Karadeniz'in ve Samsun'un önemli ilçelerinden bir tanesi. Burada birçok değer var. Beraber çalışacağız. Katkılarınız bizleri mutlu edecektir. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' görev anlayışı ile hareket edeceğiz. İnsan derken bununda bizim açımızdan önceliği var. Öncelikle yaşlılar, bakıma muhtaç kimseler, şehit ve gazi ailelerimiz ile her aşamada her zaman birlikte olmaya özen göstereceğiz. Hem bizim için hem de Çarşambalılar için hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaymakam Sağlam daha sonra kurum amirleri ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi. - SAMSUN