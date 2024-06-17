Kaymakam Ünal ve ilçe protokolü şehit babasını Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun ve ilçe protokolü, Babalar Günü dolayısıyla şehit babasını ziyaret etti.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş, İlçe Müftüsü Recep Işıldar ile birlikte 1995 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Çavuş Ahmet Durgun'un babası Ali Durgunu hem Babalar Günü dolayısıyla hemde Kurban Bayramı dolaysıyla Camikebir mahallesindeki evinde ziyaret ettiler. Şehit babası Ali Durgun bu anlamlı günde kendisini yalnız bırakmayan Kaymakam Yüksel Ünal'a, Belediye Başkanı Bekir Toruna, beraberindekilere ve devlet büyüklerine teşekkür etti.

Kaymakam Yüksel Ünal, şehit babası ile sohbet ederek, "Bizim için şehitlik, mertebelerin en yücesidir. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Bu nedenle devletimiz şehit ailelerinin, gazi ve ailelerinin her zaman yanındadır. Şehit ailelerimiz için ne yapsak azdır. Şehit babası Ali Durgun amcamızı evinde ziyaret ederek hem Kurban Bayra'mını kutladık hem de Babalar Günü'nü kutladık" dedi - BİLECİK