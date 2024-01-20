Diyarbakır\'da Kaymakamın Cami Hocasını Darp Ettiği İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Burak Akeller, cuma namazı için gittiği Bahçelievler Camisinde, hocanın hutbede şehitler ile ilgili paragrafı okumamasına tepki gösterdi.

Kaymakamın gösterdiği tepki üzerine sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında 'Kaymakamın cami hocasını darp etti' şeklindeki haberler üzerine Diyarbakır Valiliği tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Burak Akeller, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitler ile ilgili olarak rahmet duasının olduğunu ancak cami hocasının hutbede bu kısmı okumadığını fark ederek, uyarıda bulunduğunu söyledi. Bazı basın yayın organları, Diyanet Sendikası ve sosyal medya hesaplarından cami hocası M.K.'nin hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darp edildiği iddiası üzerine, Diyarbakır Valiliği tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami hocası arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

"Baskı altında olduğunu söyledi"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akeller, cami hocası M.K.'yı darp etmediğini belirterek, şehitler için yazılı olan paragrafı okumadığı için uyarıda bulunduğunu söyledi. Akeller, "Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami hocası bu kısmı okumadığı için ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine tepki gösterdim. Cami hocası kendisine baskı yapıldığını söyleyince bu duruma kızıp, devletin memuruna kim baskı yapabilir diye tepki gösterdim. Cami hocası bu olaydan sonra hastaneye giderek bacağının ağrımasından dolayı rapor almış ve bunu da darp raporu diye dillendiriyor" dedi. - DİYARBAKIR