KAYMEK Gençlik Merkezleri'nden YKS'de Büyük Başarı - Son Dakika
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KAYMEK Gençlik Merkezleri'nden YKS'de Büyük Başarı

KAYMEK Gençlik Merkezleri\'nden YKS\'de Büyük Başarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde YKS'ye hazırlanan öğrencilerden birçok kişi büyük başarı elde etti.

21.07.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki eğitim ve kültür sanat faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin Gençlik Merkezleri'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ücretsiz olarak kurslara katılan öğrenciler büyük başarı sergiledi. YKS'ye hazırlanan KAYMEK Gençlik Merkezi öğrencilerinden 4'ü Türkiye'de ilk bine, 36'sı ilk 50 bine, onlarca öğrenci de ilk 100 bine girdi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında 10 farklı tesiste hizmet veren KAYMEK Gençlik Merkezleri, eğitimden spora, kültürel faaliyetlerden sanatsal ve sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda gençlere hizmet sundu. Akademik dersler, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, sunulan imkanlarla teknolojik gelişmelere açık, bilimsel gelişmeleri takip eden üretken gençler yetiştirmeyi amaçlandı. Genç dostu başkan olarak bilinen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitime verdiği desteğin en önemli göstergesi olan KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde 4'üncü sınıftan 11'inci sınıfa kadar Akademik Ders Takviyeleri ve 8'inci sınıflara LGS Hazırlık kurslarının yanı sıra İhtisas Gençlik Merkezi'nde 12'nci sınıf ve mezun gruplara YKS'ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık kursu veriliyor. Yıl boyunca KAYMEK kurslarında ÖSYM'nin sınav müfredatında yer alan dersler sınav hazırlık öğrencilerine verilirken, etütlerle ve soru çözümleriyle öğrencilerin bilgileri pekiştirildi. Belirli periyodlarla deneme sınavları yapılarak rehber öğretmen tarafından deneme sınavı sonucuna göre programlar hazırlandı ve öğrenciler doğru bir şekilde yönlendirildi. Gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda seminerler ve grup rehberlik faaliyetleri yapılarak eğitimi tamamlayıcı ve öğrenci gelişimini destekleyici bir faaliyet alanı olan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine yer verildi. Gençlik Merkezleri, gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra seminerler, geziler, turnuvalar, sosyal farkındalık projeleri gibi kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle onların zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayarak hayata hazırladı.

KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 920 öğrenciyi YKS'ye hazırlanırken, bu öğrencilerden 4'ü Türkiye'de ilk bine, 36'sı ilk 50 bine, onlarca öğrenci de ilk 100 bine girdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KAYMEK Gençlik Merkezleri'nden YKS'de Büyük Başarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYMEK Gençlik Merkezleri'nden YKS'de Büyük Başarı - Son Dakika
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