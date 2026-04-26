KAYMEK\'ten gençlere zeka ve strateji dolu turnuva

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK'in Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Akıl Oyunları Turnuvası, ortaokul öğrencilerinin yoğun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür alanındaki öncü kuruluşu KAYMEK, gençlerin zihinsel gelişimine katkı sunan etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın hayat boyu öğrenme vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Genç KAYMEK, Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Akıl Oyunları Turnuvası ile öğrencileri strateji ve düşünme becerileri etrafında buluşturdu. Ortaokul kategorisinde gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler; dikkat, sabır ve analitik düşünme yeteneklerini sergileme fırsatı bulurken, kıyasıya rekabetin yaşandığı müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de zihinsel becerilerini geliştirme imkanı yakaladı. Eğitimden sanata, spordan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan KAYMEK, gençlere yönelik projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, organizasyona katılan tüm öğrenciler gösterdikleri performans ve azim nedeniyle takdir edildi.

Katılımcılar, geleceğin güçlü ve donanımlı bireylerini yetiştirme hedefi doğrultusunda yapılan bu çalışmalardan dolayı Başkan Büyükkılıç ve KAYMEK ekibine teşekkür ettiler. - KAYSERİ