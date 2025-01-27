KAYMEK'ten Yarıyıl Tatiline Özel Etkinlikler - Son Dakika
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KAYMEK'ten Yarıyıl Tatiline Özel Etkinlikler

KAYMEK\'ten Yarıyıl Tatiline Özel Etkinlikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatiline özel etkinlikler düzenliyor. 29 Ocak'ta yapılacak etkinlikte, çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

27.01.2025 14:46  Güncelleme: 14:47
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve şehrin 6'ncı üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatiline özel etkinlikler düzenliyor.

Eğitim öğretim yılı boyunca ücretsiz bir şekilde okula destek ve sınavlara hazırlık kursları ile öğrencilerin yanında olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tatil dönemlerinde de öğrencileri yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından öğrencilerin yarıyıl tatillerini verimli ve keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla yarıyıl tatiline özel etkinlik programı hazırlandı. 29 Ocak Çarşamba günü KAYMEK Akademi Tesisi'nde düzenlenecek etkinlikte, bileklik yapımı, ebru yapımı, kitap ayracı yapımı, oyuncak bebek yapımı workshopu düzenlenecek. Ayrıca, hamburger yapımında gerekli malzemeler ile kalem kutusu yapımında gerekli kavanozların katılımcılar tarafından getirileceği etkinlikte katılımcılar, birbirinden farklı çalışmalara imza atmış olacak.

KAYMEK'in 8-12 yaş arasına yönelik etkinliğine kayıt işlemleri www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden yapılabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KAYMEK'ten Yarıyıl Tatiline Özel Etkinlikler - Son Dakika

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