Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehirleri Ödüllerinde 'Altın Bayrak' Kazandı - Son Dakika
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Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehirleri Ödüllerinde 'Altın Bayrak' Kazandı

Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehirleri Ödüllerinde \'Altın Bayrak\' Kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri ödüllerinde 'Altın Bayrak' ile onurlandırıldı. Belçika'da düzenlenen törenle Kayseri'nin spor alanındaki uluslararası başarıları takdir edildi.

13.12.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri ödüllerinde 'Altın Bayrak'la taçlandırıldı. Belçika'da düzenlenen törende, Kayseri'nin spor alanındaki başarıları ve çabaları uluslararası alanda takdir edildi.

Kayseri, 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri arasında en iyi şehir seçildi ve 'Altın Bayrak' ödülünü kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından verilen prestijli ödülü, Belçika'nın Brüksel şehrindeki Avrupa Parlamentosu binasında gerçekleştirilen bir törenle aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen, ödülünü ACES Europe Başkanı Gian Francesco Lupatelli'nin elinden aldı. Lupatelli, Kayseri'yi 2024 yılı Avrupa'nın en iyi spor şehri olarak ilan etmenin onur verici olduğunu belirterek, "Şehrinizin yıl boyunca gösterdiği olağanüstü çaba ve özveriyi yansıtan bu hak edilmiş ödül için Kayseri'yi tebrik ediyoruz" dedi. Lupatelli, Kayseri'nin spora verdiği değeri de vurgulayarak, "Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a tesislerden ve bu tesislerde yürütülen faaliyetlerden sağladığı destek için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Lupatelli, Kayseri'nin spor tesislerinin kalitesine de değindi ve "Tesislerin kapasiteleri, temizliği, ulaşılabilirliği ve bütçe dostu olması bizleri çok mutlu etti. Kayseri, sporun birçok branşında her yaş grubuna hitap eden organizasyonlar düzenliyor. Bu, şehrin spor kültürünün geniş bir tabana yayılmasına büyük katkı sağlıyor" dedi. Kayseri Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın selamlarını ileterek, Kayseri'nin bu büyük başarısını "Kadim kentimiz Kayseri'nin tarihine bir altın sayfa daha eklemenin gururunu yaşıyoruz" sözleriyle kutladı. Sekmen, şehrin modern spor tesisleri, ulusal ve uluslararası spor etkinlikleri, milli sporcular ve spor okulları ile büyük bir gelişim gösterdiğine dikkat çekti. Kayseri'nin bu ödülü kazanmasında büyük pay sahibi olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileten Ufuk Sekmen, şehrin spor alanındaki kararlı yükselişinin süreceğini belirterek, "Kayseri, sporla büyümeye, gelişmeye ve Avrupa'da örnek olmaya devam edecektir. Bu ödül sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin de uluslararası alandaki gücünün bir yansımasıdır" diye konuştu. "Bu ödülü sporun ve sporcunun dostu Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç adına alıyor, tüm Kayseri halkına ithaf ediyoruz" diyen Sekmen, şehrin spor alanındaki başarısını daha da ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Kayseri, 2024 yılı boyunca süren spor faaliyetleriyle Avrupa'da dikkat çekerken, bu ödül, şehrin spor vizyonunun ve başarısının uluslararası platformda tescillenmiş olmasının bir göstergesi olarak altın harflerle tarihe geçti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehirleri Ödüllerinde 'Altın Bayrak' Kazandı - Son Dakika

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