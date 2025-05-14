Kayseri Belediyesi\'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla vatandaşların engelli bireylere yönelik hassasiyetini kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunan art niyetli kişiler konusunda kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

Büyükşehir Belediyesi, son günlerde art niyetli kişilerin vatandaşların engelli bireylere yönelik hassasiyetini kullanarak vatandaşlardan para talep ettiği yönünde şikayetlerin artması üzerine bir uyarı yayınladı.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarının vurgulandığı açıklamada, belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı ifade edilerek, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının, insanların duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapmak olduğu vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uyarıda, bu tarz durumlarla karşılaşan vatandaşların, hiç vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi gerektiği önemle duyuruldu. - KAYSERİ