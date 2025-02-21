Kayseri Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba Hizmeti

Kayseri Belediyesi\'nden Öğrencilere Sıcak Çorba Hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yaparak, soğuk havalarda onlara destek oluyor. 2024 yılında 17 milyon 631 bin TL maliyetle sunulan hizmet, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

21.02.2025 11:37  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kış aylarında öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yaparak, onları soğuk havalarda yalnız bırakmıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Öğrenci ve Genç Dostu Belediye' sloganıyla hayata geçirdiği projelerle, gençlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kayseri'de Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla 2024 yılında 17 milyon 631 bin TL maliyetle öğrenciler ile vatandaşlara günlük 7 bin adet bardak çorba ile 14 bin adet rol ekmeği ücretsiz ikram eden Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da bu hizmetine aralıksız devam ediyor. Kayseri'deki tüm üniversitelerde ve Merkez ile Şehir kütüphanelerinde, öğrencilerin ve vatandaşların soğuk havalarda içini ısıtmak için sıcak çorba ikramı, devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından Erciyes Üniversitesi'nde yapılan 'Sıcak Çorba' hizmeti, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Burak Erhan, "4'üncü dönemdeyim ve çoğu sabah arkadaşlarımızla çorba hizmetinden faydalanıyoruz. Özellikle soğuk havalarda çok faydalı oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Bir diğer öğrenci Büşra Karadaş ise "Çorba hizmetinin olduğunu duyunca hemen geldik. Bu hizmeti tüm öğrencilere tavsiye ediyorum. Gerçekten çok iyi bir şey yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Özge, İlayda ve Büşra isimli üç öğrenci arkadaş da dersten sonra sıcak çorba içmek için geldiklerini belirterek, belediyeye ve hizmeti sunan ekibe teşekkürlerini ilettiler. Hastaneye tedavi için gelen Şükran Kandaş ise ara sıra çorba alıp içtiklerini ifade ederek; "Emeği geçen herkese teşekkür ederim, Başkan Memduh Büyükkılıç'a da. Allah razı olsun, geçmişlerimizin canına değsin" diye konuştu. Endonezya'dan öğrenim görmek için şehre gelen Farrel Hikam El Mukarrom isimli üniversite öğrencisi de söz konusu çorba dağıtım hizmetini öğrenciler için çok faydalı bir hizmet şeklinde niteleyerek, hizmeti sağladığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Suriye'den öğrenim amacıyla Kayseri'ye gelen ve İktisat Fakültesi'nde öğrenim gören Ahmad Androun adlı yabancı öğrenci ise sabah soğuk havalarda çok sıcak olan çorbayı içtiklerini ifade ederek, "Çok memnunuz. Güler yüzle bakıyorlar bize. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mersin'den Kayseri'ye öğenim görmek için gelen Serkan Şekerci isimli üniversite öğrencisi de insanın içini ısıtan bu hizmeti çok yararlı olarak ifade etti ve "Çok güzel bir hizmet. Başkanımıza teşekkürlerimi borç bilirim. İnsanın içini ısıtıyor. Yoldan geldim, gerçekten çok yararlı bir hizmet. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hizmetlerin devamını bekliyorum. Eminim ki daha iyi hizmetler gelecektir. Saygılarımla" yorumunda bulundu. Sevda Can adlı Beden Eğitimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi ise "Burada bize sıcak çorba hizmeti veriyorlar ücretsiz bir şekilde. Çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese" diye konuştu.

Bu hizmetin, gençlerin daha sağlıklı ve huzurlu bir öğrenim hayatı geçirebilmeleri için önemli bir adım olduğuna dikkat çeken öğrenciler, Kayseri'nin, 'Genç Dostu Şehir' ödülünü hak ettiğini belirttiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, kayseri, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:39 TFF, Dursun Özbek’e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir TFF, Dursun Özbek'e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir
21:28 Santorini’deki volkan aktif hale geldi Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı
21:20 Hav Hav Hav’ı daha hafızamızdan silememiştik Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:57:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.