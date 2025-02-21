Kayseri Belediyesi\'nden Öğrencilere Sıcak Çorba Hizmeti

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kış aylarında öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yaparak, onları soğuk havalarda yalnız bırakmıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Öğrenci ve Genç Dostu Belediye' sloganıyla hayata geçirdiği projelerle, gençlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kayseri'de Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla 2024 yılında 17 milyon 631 bin TL maliyetle öğrenciler ile vatandaşlara günlük 7 bin adet bardak çorba ile 14 bin adet rol ekmeği ücretsiz ikram eden Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da bu hizmetine aralıksız devam ediyor. Kayseri'deki tüm üniversitelerde ve Merkez ile Şehir kütüphanelerinde, öğrencilerin ve vatandaşların soğuk havalarda içini ısıtmak için sıcak çorba ikramı, devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından Erciyes Üniversitesi'nde yapılan 'Sıcak Çorba' hizmeti, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Burak Erhan, "4'üncü dönemdeyim ve çoğu sabah arkadaşlarımızla çorba hizmetinden faydalanıyoruz. Özellikle soğuk havalarda çok faydalı oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Bir diğer öğrenci Büşra Karadaş ise "Çorba hizmetinin olduğunu duyunca hemen geldik. Bu hizmeti tüm öğrencilere tavsiye ediyorum. Gerçekten çok iyi bir şey yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Özge, İlayda ve Büşra isimli üç öğrenci arkadaş da dersten sonra sıcak çorba içmek için geldiklerini belirterek, belediyeye ve hizmeti sunan ekibe teşekkürlerini ilettiler. Hastaneye tedavi için gelen Şükran Kandaş ise ara sıra çorba alıp içtiklerini ifade ederek; "Emeği geçen herkese teşekkür ederim, Başkan Memduh Büyükkılıç'a da. Allah razı olsun, geçmişlerimizin canına değsin" diye konuştu. Endonezya'dan öğrenim görmek için şehre gelen Farrel Hikam El Mukarrom isimli üniversite öğrencisi de söz konusu çorba dağıtım hizmetini öğrenciler için çok faydalı bir hizmet şeklinde niteleyerek, hizmeti sağladığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Suriye'den öğrenim amacıyla Kayseri'ye gelen ve İktisat Fakültesi'nde öğrenim gören Ahmad Androun adlı yabancı öğrenci ise sabah soğuk havalarda çok sıcak olan çorbayı içtiklerini ifade ederek, "Çok memnunuz. Güler yüzle bakıyorlar bize. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mersin'den Kayseri'ye öğenim görmek için gelen Serkan Şekerci isimli üniversite öğrencisi de insanın içini ısıtan bu hizmeti çok yararlı olarak ifade etti ve "Çok güzel bir hizmet. Başkanımıza teşekkürlerimi borç bilirim. İnsanın içini ısıtıyor. Yoldan geldim, gerçekten çok yararlı bir hizmet. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hizmetlerin devamını bekliyorum. Eminim ki daha iyi hizmetler gelecektir. Saygılarımla" yorumunda bulundu. Sevda Can adlı Beden Eğitimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi ise "Burada bize sıcak çorba hizmeti veriyorlar ücretsiz bir şekilde. Çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese" diye konuştu.

Bu hizmetin, gençlerin daha sağlıklı ve huzurlu bir öğrenim hayatı geçirebilmeleri için önemli bir adım olduğuna dikkat çeken öğrenciler, Kayseri'nin, 'Genç Dostu Şehir' ödülünü hak ettiğini belirttiler. - KAYSERİ