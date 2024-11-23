Kayseri Bilim Merkezi, 4\'üncü Fen Eğitimi Konferansı\'na Katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi; Ankara'da gerçekleşen 4'üncü Ulusal Disiplinler Arası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı'na (DİFEÖK) katılarak, kongreye destek verdi.

Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, sadece Kayseri'de değil şehir dışında da teknoloji ve bilim alanındaki etkinlik ve faaliyetlerde boy göstermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, Kayseri Bilim Merkezi, Ankara'da gerçekleşen 4'üncü Ulusal Disiplinler Arası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı'na katıldı. Gazı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alev Doğan ile Prof. Dr. Semra Mirici tarafından düzenlenen kongreye destek veren Kayseri Bilim Merkezi, konferansa katılan fen öğretmenlerine ve adaylarına 2 gün boyunca Robotik ve Kimya Etkililikleri yaparak katkı sağladı. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici nitelikte bilgi ve bilimsel tecrübelerin paylaşılması, atölye çalışmaları ile uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen 4'üncü Ulusal Disiplinler Arası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı'nda, ayrıca öğretmenlere öğrencileriyle birlikte katılabileceği, örnek uygulama etkinlikleri paylaşabileceği bilimsel bir ortam sunuldu. Konferansta, düzenleme kurulundan, davetli konuşmacılarına, atölye çalışmalarından proje sunumlarına kadar tüm konferans süreci öğretmenlerle birlikte planlandı. Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri Ankara'da 4'üncü Ulusal Disiplinler Arası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı'na katılarak konferansa katılan öğretmenlere ve öğretmen adaylarına 2 gün boyunca Robotik ve Kimya Etkililikleri düzenleyerek katkı sağladı. Verimli geçen konferansta, fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji ve matematik eğitimi alanlarında disiplinler arası; öğretmen eğitimi, öğretim programları, öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, öğretim teknolojileri ve uygulamaları, çevre eğitimi, okul dışı öğrenme ortamları, STEM eğitimi, yapay zekanın eğitimde uygulamaları ve proje eğitimi konuları ele alındı. Konferans kapsamında; davetli konuşmacıların sunumları, bilimsel içerikli sunumlar öğretmen ve öğrencilerin tamamlanmış bilimsel projelerine ilişkin sunumları ve e-Twinning proje sunumları, Disiplinler arası, STEM atölye çalışmalarına yer verildi.

Konferansın ilk gününde robot Alpha1 gösterisi, lego kobra, makey makey ve VR gözlükle sanal tur etkinlikleri yapılırken ikinci gün ise scratch uygulamaları ve kimya maddeleri tanıyalım atölyesi, bukalemun deneyi, magnezyum şerit yanması ve altın yağmuru adlı deneyler yapıldı. - KAYSERİ