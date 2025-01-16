Kayseri Bilim Merkezi\'nde Yarıyıl Kampı Kayıtları Başladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi'nin 21-24 Ocak günlerinde düzenleyeceği Yarıyıl Kampı için kayıtlar başladı.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, her dönem bilim meraklılarının ilgi odağı olan ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, her yıl yaz dönemi ve yarıyıl tatillerinde öğrencilere yönelik düzenlediği kamplara yenilerini ekleyerek devam ediyor.

Bu kapsamda Kayseri Bilim Merkezi, 17 Ocak 2024'te öğrencilerin yaşayacağı karne heyecanı ile başlayacak 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatiline dolu dolu bir kampla hazırlanıyor.

Kayseri Bilim Merkezi'nin düzenleyeceği, öğrencilerin verimli ve keyifli bir tatil geçirmelerine katkı sunacak Yarıyıl Kampı 21 Ocak'ta başlayıp ikişer günlük 4 kamp olacak şekilde planlandı.

Yarıyıl Kampı ile öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmayı, düşünme becerilerini geliştirmeyi ve farklı bilimsel alanlarda uygulamalı eğitimler almasını sağlamayı hedefleyen Kayseri Bilim Merkezi, kampta çeşitli atölye çalışmaları, deneyler, robotik kodlama gibi konularda etkinlikler gerçekleştirecek.

Yarıyıl Kampı'nda 21 Ocak saat 10.00'da başlayacak günün programı; Kukla Atölyesi, Mikro Dünya, Algoritma, Renklerin Fiziği ve Gökevi Eğitimi şeklinde belirlenirken 22 Ocak yine saat 10.00'da başlayacak günün programı Oyun Hamuru Devresi, Piksel Kodlama, Anatomi Dedektifi ve Maket Uçak şeklinde planlandı.

Kampın devam eden gününde 23 Ocak saat 10.00'da başlayacak program; Maket Uçak, Piksel Kodlama, Mikro Dünya, Doğadaki Elektrik ve Gökevi Eğitimi şeklinde belirlenirken, 24 Ocak saat 10.00'da başlayacak günün programı Renkli Devreler, Anatomi Dedektifi, Algoritma ve Oryantiring şeklinde planlandı.

Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde eğlenceli bir şekilde bilimsel kavramları öğrenirken, aynı zamanda grup çalışmaları ile sosyal becerilerini de geliştirecek.

Kayseri Bilim Merkezi Yarıyıl Kampı için kayıt başvurusunda bulunmak isteyen veliler 0 (352) 222 89 01 ve 0 (352) 222 45 67 numaralı telefonlar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. - KAYSERİ