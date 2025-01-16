Kayseri Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Kampı Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Kampı Kayıtları Başladı

Kayseri Bilim Merkezi\'nde Yarıyıl Kampı Kayıtları Başladı

Kayseri Bilim Merkezi, 21-24 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceği Yarıyıl Kampı için kayıt almaya başladı. Öğrencilere yönelik etkinlikler ile bilim ve teknolojiyi eğlenceli bir şekilde öğrenmeleri hedefleniyor.

16.01.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi'nin 21-24 Ocak günlerinde düzenleyeceği Yarıyıl Kampı için kayıtlar başladı.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, her dönem bilim meraklılarının ilgi odağı olan ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, her yıl yaz dönemi ve yarıyıl tatillerinde öğrencilere yönelik düzenlediği kamplara yenilerini ekleyerek devam ediyor.

Bu kapsamda Kayseri Bilim Merkezi, 17 Ocak 2024'te öğrencilerin yaşayacağı karne heyecanı ile başlayacak 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatiline dolu dolu bir kampla hazırlanıyor.

Kayseri Bilim Merkezi'nin düzenleyeceği, öğrencilerin verimli ve keyifli bir tatil geçirmelerine katkı sunacak Yarıyıl Kampı 21 Ocak'ta başlayıp ikişer günlük 4 kamp olacak şekilde planlandı.

Yarıyıl Kampı ile öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmayı, düşünme becerilerini geliştirmeyi ve farklı bilimsel alanlarda uygulamalı eğitimler almasını sağlamayı hedefleyen Kayseri Bilim Merkezi, kampta çeşitli atölye çalışmaları, deneyler, robotik kodlama gibi konularda etkinlikler gerçekleştirecek.

Yarıyıl Kampı'nda 21 Ocak saat 10.00'da başlayacak günün programı; Kukla Atölyesi, Mikro Dünya, Algoritma, Renklerin Fiziği ve Gökevi Eğitimi şeklinde belirlenirken 22 Ocak yine saat 10.00'da başlayacak günün programı Oyun Hamuru Devresi, Piksel Kodlama, Anatomi Dedektifi ve Maket Uçak şeklinde planlandı.

Kampın devam eden gününde 23 Ocak saat 10.00'da başlayacak program; Maket Uçak, Piksel Kodlama, Mikro Dünya, Doğadaki Elektrik ve Gökevi Eğitimi şeklinde belirlenirken, 24 Ocak saat 10.00'da başlayacak günün programı Renkli Devreler, Anatomi Dedektifi, Algoritma ve Oryantiring şeklinde planlandı.

Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde eğlenceli bir şekilde bilimsel kavramları öğrenirken, aynı zamanda grup çalışmaları ile sosyal becerilerini de geliştirecek.

Kayseri Bilim Merkezi Yarıyıl Kampı için kayıt başvurusunda bulunmak isteyen veliler 0 (352) 222 89 01 ve 0 (352) 222 45 67 numaralı telefonlar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, kayseri, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Kampı Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:54 İstanbul’da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:32:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Kampı Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.