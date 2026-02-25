Başkan Büyükkılıç, kahraman jandarmalarla iftar sofrasında buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında kahraman jandarmaların iftar sofrasına konuk oldu. Başkan Büyükkılıç, dualarla açılan iftarın ardından yurdun dört bir yanından gelerek Kayseri'de vatani görevini yapan jandarmalar ile samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da tüm Kayserililerle iftar ve sahur sofralarının bereketini paylaşmaya gayret eden Başkan Büyükkılıç, gencinden yaşlısına, öğrencisinden iş insanına çeşitli iftar ve sahur programlarında hemşehrileri ile buluşuyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, İl Jandarma Komutanlığı'nda kahraman Türk Jandarmasının iftar sofrasına misafir olurken, programa Büyükkılıç ve Çiçek'in yanı sıra Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve jandarma personeli katıldı.

İftar programına dair değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "İl Jandarma Komutanlığı'mızda kahraman jandarmamızın iftar sofralarına misafir olduk. Rabbim yiğitlerimizin ayağına taş değdirmesin; milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini daim eylesin" dedi.

Programda jandarma personeline hitap eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise "Memleketimizin her bir coğrafyasından gelip asker ocağında vatan, memleket, millet için mücadele adına bir araya geliyorsunuz. Sizler bizlere emanet, bizler sizlere emanet, vatan da size emanet. Dolayısıyla sizlerle beraber olmak her birimize ayrı bir güç verdi" diye konuştu.

İftarın ardından dualar edilirken, Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, kahraman jandarmalar ile samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, teravihin ardından Talaslılarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftarın ardından Talas ilçesinde bulunan Müşerref-İsmail Yapıcı Camii'nde teravih namazını eda ederek ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

Çocuklar başta olmak üzere vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, çocuklarla yakından ilgilenerek vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklara Kayserispor atkısı hediye eden Büyükkılıç, vatandaşlara AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı standında salep ikramında bulundu.

Büyükkılıç'a vatandaşlarla buluşmasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz eşlik etti. - KAYSERİ