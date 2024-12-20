Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Türk Belediyeleri Arasında İkinci Sırada - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Türk Belediyeleri Arasında İkinci Sırada

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Türk Belediyeleri Arasında İkinci Sırada

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 600 binden fazla habere konu olarak Türkiye'nin en çok habere konu olan ikinci belediye başkanı oldu. Büyükkılıç, 59 milyonun üzerinde okuma sayısına ulaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun ardından ikinci sırada yer aldı.

20.12.2024 15:02  Güncelleme: 15:03
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Habermetre verilerine göre 600 binden fazla habere konu olarak, Türkiye'nin en çok haber yapılan ikinci belediye başkanı oldu. Büyükkılıç, 59 milyonun üzerinde okuma sayısına ulaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 2024 yılı itibariyle Türkiye'nin en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları arasında ikinci sıraya yerleşti. Habermetre'nin yayımladığı verilere göre, 600 bin 342 haberde ismi geçen Büyükkılıç, toplamda 59 milyon 829 bin 309 okunma sayısına ulaştı. Büyükkılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından ikinci sırada yer alırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da 410 bin haberle üçüncü sırada bulunuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 691 bin 634 haberle en çok haber olan başkan olurken, 1 milyar 83 milyon okunma sayısı ile dikkat çekiyor.

Büyükkılıç, Kayseri halkına hizmet etmenin yanı sıra, özellikle şehriyle ilgili gerçekleştirdiği projelerle de sürekli gündemde olmaya devam ediyor. Bu yüksek medya görünürlüğü, Büyükkılıç'ın şehrinin kalkınması ve toplumsal fayda sağlayan çalışmalarını geniş bir kitleye duyurmasına da imkan sağlıyor. Büyükkılıç, aynı zamanda Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtma, şehirdeki altyapı projeleri ve sosyal hizmetleriyle de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde takdirle anılıyor. Başkan Büyükkılıç'ın projeleri hem özel ödüllere layık görülüyor hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sık sık örnek gösteriliyor.

Büyükkılıç'ın bu başarısı, Kayseri'nin şehircilik ve sosyal alandaki vizyonunu yansıtan önemli bir gelişme oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Türk Belediyeleri Arasında İkinci Sırada - Son Dakika

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