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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haberlerde en çok konuşulan başkanlar arasında - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haberlerde en çok konuşulan başkanlar arasında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2023 yılında 401 bin 879 haber ile en çok haber konusu olan başkanlar arasında AK Partili Büyükşehirler arasında birinci, Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haberlerde en çok konuşulan başkanlar arasında
27.12.2023 - 13:39,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2023 yılında 401 bin 879 haber ile en çok haber konusu olan başkanlar arasında AK Partili Büyükşehirler arasında birinci, Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet ve yatırım dolu 4,5 yıl aşkın süreyi geride bırakırken, yaptığı çalışmalar ülke genelinde dikkat çekiyor. Haber analiz ve raporlama şirketi olan Habermetre, 2023 yılında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanlarını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 503 bin 909 haberle birinci sırada yer alırken, 401 bin 879 habere konu olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ikinci isim oldu. Başkan Büyükkılıç, verilere göre AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları arasında da ilk sırada yer almış oldu.

Büyükkılıç'ın haberleri 31 milyon 822 bin kez okunmuş

Başkan Büyükkılıç'ı İzmir, Ankara ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanları takip ederken, Büyükkılıç'ın haberlerinin okunma sayısının 31 milyon 822 bin olduğu görüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haberlerde en çok konuşulan başkanlar arasında - Son Dakika
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