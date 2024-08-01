Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AFAD İl Müdürü Osman Atsız'ı kabul etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AFAD İl Müdürü Osman Atsız'ı kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AFAD İl Müdürü Osman Atsız\'ı kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız'ı makamında kabul etti. Atsız, veda ziyareti kapsamında Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

01.08.2024 09:31  Güncelleme: 09:32
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; veda ziyaretleri gerçekleştiren Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Osman Atsız'ı makamında kabul etti.

Uzun süredir Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görev yapan ve Balıkesir'e atanan Osman Atsız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a veda ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, görev süresince şehre yaptığı hizmetlerden dolayı Atsız'a teşekkür etti. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Balıkesir'e atanan AFAD İl Müdürümüz Osman Atsız belediyemize veda ziyaretinde bulundu. Şehrimizde yaptığı hizmetler için müdürümüze teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim" diye konuştu.

Atsız da bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında Başkan Büyükkılıç'a bilgiler vererek, uyum içerisinde yaptıkları hizmetler ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AFAD İl Müdürü Osman Atsız'ı kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AFAD İl Müdürü Osman Atsız'ı kabul etti - Son Dakika
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