Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçe oda başkanlarıyla istişarelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçe oda başkanlarıyla istişarelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçe oda başkanlarıyla istişarelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Develi ilçe oda başkanlarıyla tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda istişarelerde bulundu.

13.08.2024 16:24  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Develi ilçe oda başkanlarıyla buluşarak, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda istişarelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Milletvekili Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Develi ilçe oda başkanlarıyla bir araya geldi. Develi ilçesi Elbiz Parkı'nda bulunan bir restoranda oda başkanlarıyla buluşan Akar ve Büyükkılıç, ilçe için istişarelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Develi'mizin geleceği için, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, burada yaptığı açıklamada, Başta sayın belediye başkanımız olmak üzere oda başkanı arkadaşlarla güzel bir sohbetimiz, karşılıklı bilgi alış verişimiz oldu. Gerçekten Develi olarak ve civardaki ilçelerle beraber, iş birliği halinde çok güzel planlarımız, düşüncelerimiz, programlarımız var. Bunların hayata geçmesi için karşılıklı dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Akar, Büyükşehir Belediyesi ve milletvekilleri olarak yapılması gerekenleri yapmaya hazır olduklarının altını çizerek, şunları söyledi;

"Sadece bugünü kurtaracak şekilde değil 10 yıllık, 20 yıllık planlar yapmak suretiyle buradaki kardeşlerimizin rahat içinde, konfor içinde, huzur içinde yaşaması için arkadaşlarımızın çok dinamik olduğunu, çok istekli olduğunu büyük bir memnuniyetle gördük. Arkadaşlarımızın teşebbüsünü desteklemek de boynumuzun borcu. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de milletvekilleri olarak bakanlıklar düzeyinde yapılması gereken ne varsa bunları büyük bir zevkle yapmaya hazırız. Yine kapsamlı toplantılarla yol haritamızı belirleyeceğiz ve inşallah buradaki gerekli yatırımlar büyük bir hızla gerçekleşecek." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Hulusi Akar, kayseri, Develi, Tarım, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçe oda başkanlarıyla istişarelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala Icardi göndermesi
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 17:37:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçe oda başkanlarıyla istişarelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement