Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçe oda başkanlarıyla istişarelerde bulundu

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Develi ilçe oda başkanlarıyla buluşarak, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda istişarelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Milletvekili Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Develi ilçe oda başkanlarıyla bir araya geldi. Develi ilçesi Elbiz Parkı'nda bulunan bir restoranda oda başkanlarıyla buluşan Akar ve Büyükkılıç, ilçe için istişarelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Develi'mizin geleceği için, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, burada yaptığı açıklamada, Başta sayın belediye başkanımız olmak üzere oda başkanı arkadaşlarla güzel bir sohbetimiz, karşılıklı bilgi alış verişimiz oldu. Gerçekten Develi olarak ve civardaki ilçelerle beraber, iş birliği halinde çok güzel planlarımız, düşüncelerimiz, programlarımız var. Bunların hayata geçmesi için karşılıklı dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Akar, Büyükşehir Belediyesi ve milletvekilleri olarak yapılması gerekenleri yapmaya hazır olduklarının altını çizerek, şunları söyledi;

"Sadece bugünü kurtaracak şekilde değil 10 yıllık, 20 yıllık planlar yapmak suretiyle buradaki kardeşlerimizin rahat içinde, konfor içinde, huzur içinde yaşaması için arkadaşlarımızın çok dinamik olduğunu, çok istekli olduğunu büyük bir memnuniyetle gördük. Arkadaşlarımızın teşebbüsünü desteklemek de boynumuzun borcu. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de milletvekilleri olarak bakanlıklar düzeyinde yapılması gereken ne varsa bunları büyük bir zevkle yapmaya hazırız. Yine kapsamlı toplantılarla yol haritamızı belirleyeceğiz ve inşallah buradaki gerekli yatırımlar büyük bir hızla gerçekleşecek." - KAYSERİ