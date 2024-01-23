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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı'na Katıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı'na Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayserili firmaları yalnız bırakmadı ve güçlü bir katılım olduğunu belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı\'na Katıldı
23.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:22
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldı. Tek tek Kayserili firmaların stantlarını gezen Başkan Büyükkılıç, "200'e yakın Kayseri'mizden firma geldi. Güçlü bir katılım oldu, bize yakıştı" dedi.

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 23-28 Ocak tarihleri arasında hem İstanbul Fuar Merkezi hem de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açarken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na katılarak, Kayserili firmaları yalnız bırakmadı. Açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, organize sanayi bölgesi başkanları ve oda başkanları da katıldı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri'nin adeta fuarda gövde gösterisi yaptığını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti ve katılımcıları tebrik etti. İstanbul Valisi Davut Gül de Kayserilileri tebrik ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, " Türkiye'de mobilya sektörünün öncü şehirlerinden biri olan Kayseri olarak İstanbul Mobilya Fuarı'ndayız" dedi. Kayseri'den 200'e yakın firmanın mobilya fuarına katıldığını vurgulayan Büyükkılıç, "200'e yakın firma Kayseri'mizden çıkıp uluslararası mobilya fuarına katılıyorsa biz de onlara sahip çıkarız. Güçlü bir katılım oldu, bize yakıştı. El ele vermek suretiyle hem sektörün temsilcileriyle hem de şehrimizle ilgili her konuda birlik beraberliğe devam edeceğiz" dedi.

Kayserili mobilya firmasının stantlarını gezen Başkan Büyükkılıç, burada vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı'na Katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı'na Katıldı - Son Dakika
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