Başkan Büyükkılıç'a Türk dünyasından 'dombralı' ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç'a Türk dünyasından 'dombralı' ziyaret

02.08.2022 15:35
Başkan Büyükkılıç'a Türk dünyasından 'dombralı' ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov ve Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'dan sanatçıları ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov ve Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'dan sanatçıları ağırladı. Ziyarette, Türk dünyasından gelen sanatçılar, Orta Asya ülkelerinde yaygın olarak kullanılan uzun boyunlu ve yaylı Türk çalgısı Dombra ile mini konser verdiler.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'dan sanatçılar ve misafirler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

"BİZ ET TIRNAK GİBİ AYRILMAZ PARÇAYIZ"

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, "Kültürel ve diğer alanlarda şehirlerimizin kardeşlik duyguları ile hareket etmesi, ön plana çıkarılarak bu bağlarımızın güçlendirilmesi bizim olmazsa olmazımız. Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Cumhuriyetlerimizi çok önemsiyor. Her ülkenin cumhurbaşkanıyla diyalogları en üst düzeydedir. Biz et tırnak gibi ayrılmaz parçayız. Olayı biz böyle değerlendiririz, bizim sistemimiz fedakarlık üzerine kurulmuştur. Birbirimize sahip çıkmamız lazım" dedi.

Kayseri'nin 5 üniversitesi, 80 bine yakın öğrencisi olan genç dostu şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Bunun da avantajını kullanan Türk Cumhuriyetlerimizden değişik ülkelerimizden gelen öğrencilerimiz eğitim alıyorlar, onlar da ayrı bir zenginlik oluşturuyor, aramızda bir köprü oluşturuyor. Kayseri gelişmiş olan bir şehirdir. Ekonomik, ticari potansiyeli olan kayak merkezi olan önemli bir şehirdir. Daha da zenginleştirecek kültürel çalışmalar yapıyoruz. 6 bin yıllık geçmişi olan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın kültürel zenginliğini yaşayan bir şehirdir. Kayseri, anlat anlat bitmez bir şehirdir. Kayseri, makarr-ı ulema, makarr-ı evliya yani alimler ve evliyalar şehridir."

Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov ise ziyarette yaptığı konuşmada, "Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hem Fergana vilayet valisi adına hem de oradaki bütün arkadaşlarımız adına sizlere çok büyük selam getirdik. Bildiğiniz üzere dinimiz, dilimiz, kültürümüz aynı olduğu sürece, bir de iki ülkenin cumhurbaşkanlarının arkadaşlığı münasebetiyle ilişkilerimizin güçlenmesinden dolayı burada bulunuyoruz. Biz bu ilişkiler neticesinde kültür, sanat, ticaret ilişkilerimizi daha da ileri seviyeye taşımak için burada bulunuyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç'ı Fergana şehrine davet eden Ahmedov konuşmasında,"Fergana vilayeti ayrıca Bursa ile kardeş şehir olarak imza attılar, o münasebetle 20'yi aşkın tüccarımızla birçok ticari konuda ilişkilerini sürdürüyorlar. Bizim amacımız sadece Türkiye'de bildiğimiz şehirler değil, bilmediğimiz şehirler ve bölgeyle görüşerek, ilişkilerimizi güçlendirmek. Şuan tarımla ilgili o kadar güzel noktaya geldik ki, bu dönemde ithalat ve ihracat konusunda ileri seviyedeyiz. Meyve konusunda o kadar güzel meyveler yetiştiriyoruz ki bütün dünyaya ihracatımız var. Hem sizi hem de ekibinizi Fergana iline davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı da Develi Belediyesi ve TÜRKSOY iş birliğinde düzenlenen 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'ne Türk dünyasından birbirinden değerli sanatçılar geldiğini belirterek, Başkan Büyükkılıç'a ev sahipliği için teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, günün anısına Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov'a 6 bin yıllık geçmişi olan Kayseri'nin kazılarda çıkan ticari anlaşmalarının yer aldığı tabletlerin replikalarını hediye etti. Başkan Büyükkılıç'a da misafirler tarafından hediye plaket takdimleri yapıldı.

DOMBRA İLE MİNİ KONSER

Misafirlere, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım videosu izletilirken, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan da ziyarette hazır bulundu.

Ziyaret sonunda Türk dünyasından gelen sanatçılar Orta Asya ülkelerinde yaygın olarak kullanılan uzun boyunlu ve yaylı Türk çalgısı Dombra ile mini konser verdiler. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Kırgızistan'da yaklaşık 100 yıllık ahşap su boru hattı bulundu Kırgızistan'da yaklaşık 100 yıllık ahşap su boru hattı bulundu
Kaynak: İHA

Kırgızistan, Özbekistan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'a Türk dünyasından 'dombralı' ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 CHP'nin vekil çıkamadığı şehirde Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik
15:14 Sosyal medyada yine kaos! KPSS'de çıkan 20 sorunun bir hazırlık kitabındaki sorularla aynı olduğu ileri sürüldü
15:10 Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi
15:06 Bakan Kurum'dan müjde: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
15:04 Düşük maaşla oynadığı iddia edilmişti! Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'la 4.5 milyon liraya anlaştığı ortaya çıktı
15:02 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: En kısa zamanda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlıyoruz
14:55 Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım
14:47 Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 15:38:05. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'a Türk dünyasından 'dombralı' ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement