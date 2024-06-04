Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretleri kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretleri kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü ve AK Parti önceki dönem Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Kamaşak, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve beraberlerindeki heyetleri makamında kabul etti.

04.06.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü ve AK Parti önceki dönem Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Kamaşak, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve beraberlerindeki heyetleri makamında kabul etti.

2024 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile yeniden büyükşehir belediye başkanlığı görevine seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu çerçevede, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü ve AK Parti önceki dönem Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve beraberindeki heyet, Türk Dünya İş Kadınları Platformu Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Kamaşak ve beraberindeki heyet, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve yönetimi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, misafirlerini makamında ayrı ayrı kabul ederek, onlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü ve AK Parti önceki dönem Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile beraberindeki heyeti makamında ağırlayarak, nazik ziyaretleri için teşekkür etti ve misafirlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Büyükkılıç, daha sonra Türk Dünyası İş Kadınları Platformu Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Kamaşak ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Üreten ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan iş kadınlarının nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Türk Dünya İş Kadınları Platformu'na çalışmalarında kolaylıklar diledi. Türk Dünya İş Kadınları Platformu Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Kamaşak ise Başkan Büyükkılıç'a yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni dönemde başarılar temennisinde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini de ayrı ayrı kabul ederek misafirleri ile samimi sohbetler gerçekleştirdi. Konukları Başkan Büyükkılıç'ı yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı tebrik ederken Büyükkılıç da birlik, beraberlik mesajları vererek misafirlerine iyi dileklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, ayrı ayrı gerçekleşen ziyaretlerin ardından misafirleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Mustafa Açıkgöz, Milletvekili, Nevşehir, AK Parti, Erciyes, Kayseri, Dünya, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretleri kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 12:14:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretleri kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement