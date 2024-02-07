Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Fabrikaları Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin istihdamına katkı sağlayan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaları ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetleri kapsamında sanayi ve üretimin merkezi Kayseri'de istihdama katkı sağlayan firmalarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, fabrikaları ziyaret ederek yönetici ve çalışanlarla bir süre görüştü.
İlk olarak bu şehir için üreten, ekonomisine katkı sağlayan firmalardan Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan bir mobilya fabrikasını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, personel ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, fabrikalarında misafir eden ve şehrin istihdamına katkı sağlayan iş yeri ortakları Ahmet Sait Taçbaş, Muhammed Nuri Taçbaş ve Mehmet Özevran'a teşekkür etti.
Personele hitap eden Büyükkılıç, "Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında birliğimizi, beraberliğimizi sürdüreceğiz. Bizler de gece gündüz demeden sizlere layık olmaya, şehrimizi daha iyi konuma taşımaya, hizmetlerimizin daha kaliteli olmasını sağlamaya gayret ediyoruz, dualarınızı bekliyoruz" diye konuştu.
Daha sonra bir sünger fabrikasını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, firma sahipleri Abidin Sezgin, Mustafa Özenç, Hüseyin Selim ve burada çalışan personel ile bir araya geldi.
Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, özellikle afet döneminde Kayseri ile hayırseverliği, fedakarlığıyla gururlandıklarını belirterek, "Kayseri, mobilya sektörü ile anılıyor. Daha girişimci, daha inovatif, daha AR-GE'yi önemseyen geleceğe dönük çalışmalar yapma yönünde gayret gösteriyorsunuz. Nitekim İstanbul'daki fuarda gerek Ticaret Bakanımız, gerekse İstanbul Valisi, Kayseri'nin fuara mührünü vurduğunu söyledi" şeklinde konuştu.
"Biz sizlerin hizmetkarıyız"
Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın bereket olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Birbirimize sahip çıkacağız. İsrafa fırsat vermeden yatırımdan yatırıma koştuk. 30 büyükşehir içerisinde bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran yüzde 63 ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi birinci sırada 3 senedir, elhamdülillah. Biz sizlerin hizmetkarıyız" ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, sanayiciyle, ticaret erbabıyla, sporuyla, kültürüyle, sağlık alanında Kayseri'yi daha iyi noktaya taşıma anlayışında çalışmaya devam ettiklerini, sırf geçen yıl itibariyle 150'nin üzerinde büyük yatırım yaptıklarını anlattı.
Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde Lojistik Merkezi'nden Alzheimer Merkezi'ne kadar birçok projenin de hazır olduğundan bahsetti.
Personel ile öğle yemeğinde buluştu
Son olarak bir başka mobilya fabrikasını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, firma sahibi Mustafa Altınel ve işçilerle bir araya geldi.
Personele öğle yemeğinde eşlik eden Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "Sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar bizlere desteğinizi, duanızı esirgemediniz. Bizler de sizlere layık olma yönünde irade gösterip, şehrimizi daha iyi noktaya taşımaya gayret ettik" dedi. - KAYSERİ
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